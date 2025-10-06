El cine japonés llega a la Manzana de la Rivera con tres funciones gratuitas

La Embajada del Japón en Paraguay anuncia la realización de un nuevo ciclo de cine compuesto por tres películas japonesas, que se exhibirán los martes 7, 14 y 21 de octubre de 2025, a las 19:00, en el Salón Auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera. La entrada será libre y gratuita para todo público.

El ciclo se iniciará el martes 7 de octubre con la proyección de Sinbad (2016), dirigida por Shinpei Miyashita. Basada en el clásico cuento de Las mil y una noches, la película sigue a un joven soñador que, junto con una princesa y una tripulación aventurera, emprende un viaje lleno de fantasía y descubrimiento.

La programación continuará el martes 14 de octubre con la comedia Mondays: See You “This” Week! (Lunes, nos vemos esta semana), del director Ryo Takebashi. La historia se centra en Yoshikawa, una publicista atrapada junto a sus compañeros en un bucle temporal que los obliga a revivir el mismo lunes una y otra vez, en una divertida reflexión sobre la rutina laboral y la posibilidad de romperla.

El ciclo concluirá el martes 21 de octubre con The Lines That Define Me (Las líneas que me definen), drama dirigido por Nori Koizumi. El filme narra el camino de Sosuke, un joven que encuentra en la pintura con tinta una vía para superar el duelo por la pérdida de su familia y reconectar con la naturaleza a través del arte.

Organizado por la Embajada del Japón con el apoyo del Centro Cultural de la Ciudad “Carlos Colombino” y el patrocinio de la Japan Foundation, el evento busca acercar al público paraguayo diversas expresiones del cine japonés actual. A través de su cartelera, que abarca géneros como la animación, la comedia y el drama, el ciclo promueve el intercambio cultural y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre Japón y Paraguay.