Murió Diane Keaton: 6 películas esenciales (y un bonus) para recordar a la inolvidable actriz

Desde su irrupción en la década de los 70, Diane Keaton se convirtió en mucho más que una actriz; fue un faro de autenticidad. Con un estilo andrógino que rompió moldes y una habilidad innata para la comedia neurótica, se consolidó como la musa de Woody Allen en películas que marcaron a toda una generación. Su interpretación en “Annie Hall” no solo le valió un merecido Oscar, sino que inmortalizó un arquetipo de mujer moderna, independiente y maravillosamente imperfecta. Su risa contagiosa y su vulnerabilidad en pantalla crearon una conexión única con el público que perduró por más de cinco décadas.

El legado de Keaton trasciende la pantalla. Demostró una versatilidad admirable, pasando sin esfuerzo del drama denso de “El Padrino” y “Rojos” a la comedia romántica entrañable que revitalizó en su madurez con cintas como “Cuando menos te lo esperas”. Fue una actriz que nunca dejó de trabajar, de explorar y de sorprender, convirtiéndose en un referente de cómo envejecer con gracia, inteligencia y vitalidad en una industria a menudo cruel con el paso del tiempo. Su ausencia se sentirá profundamente, pero su obra es un regalo eterno para todos los amantes del cine.

Para recordarla en la cima de su talento, aquí repasamos seis de sus actuaciones más emblemáticas:

Las 6 películas para recordar a Diane Keaton:

El Padrino (The Godfather, 1972)

En la obra maestra de Francis Ford Coppola, Diane Keaton interpretó a Kay Adams, la novia y posterior esposa de Michael Corleone. Su personaje fue el ancla moral y la mirada externa a la oscura transformación de Michael, evolucionando de una inocente espectadora a una trágica conocedora de la verdad de la familia Corleone. Disponible en Paramount+ y HBO Max.

Annie Hall (1977)

El papel que la convirtió en leyenda y le dio el Oscar. Dirigida por Woody Allen, Keaton es la inolvidable Annie Hall, una mujer de espíritu libre, estilo icónico y una personalidad tan encantadora como caótica. La película deconstruye su relación con el neurótico Alvy Singer, y la actuación de Keaton es una clase magistral de comedia naturalista y carisma. Disponible en HBO Max.

Manhattan (1979)

Filmada en un esplendoroso blanco y negro, esta carta de amor a Nueva York la reunió de nuevo con Woody Allen. Keaton interpreta a Mary Wilkie, una intelectual snob y periodista con la que el protagonista tiene una relación de amor-odio. Su afilado ingenio y sus diálogos mordaces son uno de los puntos más altos de la película. Disponible en HBO Max.

Rojos (Reds, 1981)

Junto a Warren Beatty, Keaton demostró su inmenso rango dramático como Louise Bryant, una periodista y activista feminista que vive una apasionada historia de amor en medio de la Revolución Rusa. Su interpretación, llena de fuerza y convicción, le valió una nominación al Oscar y la consolidó como una actriz dramática de primer nivel. Disponible para alquiler o compra en plataformas como Google Play Películas o YouTube.

El padre de la novia (Father of the Bride, 1991)

Mostrando su faceta más cálida y maternal, Keaton brilló como Nina Banks, la paciente y comprensiva esposa de un sobreprotector Steve Martin que entra en pánico ante la inminente boda de su hija. Su química con Martin la convirtió en el corazón de esta entrañable comedia familiar que marcó a los años 90. Disponible en Disney+ y Netflix.

Cuando menos te lo esperas (Something’s Gotta Give, 2003)

En la cúspide de su carrera tardía, Keaton protagonizó esta aclamada comedia romántica junto a Jack Nicholson. Interpretó a Erica Barry, una exitosa dramaturga que se enamora del hombre mayor que salía con su hija. Su actuación es hilarante, vulnerable y profundamente humana, lo que le valió otra nominación al Oscar y demostró que el amor no tiene edad. Disponible en HBO Max.

Bonus Track:

El club de las divorciadas (The First Wives Club, 1996)

Ninguna lista estaría completa sin esta icónica comedia de empoderamiento femenino. Keaton, junto a Bette Midler y Goldie Hawn, formó un trío legendario de mujeres dispuestas a vengarse de los exmaridos que las abandonaron por mujeres más jóvenes. Su papel como la ansiosa, pero valiente Annie Paradis es memorable, y la escena final de las tres cantando “You Don’t Own Me” se convirtió en un himno para toda una generación. Disponible en Paramount+.