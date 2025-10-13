¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana, Nintendo estrena un nuevo título de Pokémon, mientras llega una nueva entrega de la serie anual de juegos de baile Just Dance, entre otras novedades que incluyen aventuras y carreras.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Just Dance 2026 (martes 14)

Desarrolladores: Ubisoft Paris

Distribuidores: Ubisoft

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

La nueva entrega de la exitosa serie anual de juegos de ritmo Just Dance trae un catálogo de canciones que incluye a artistas como Lady Gaga, Doechii, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Cindy Lauper, Chapell Roan, Dua Lipa, Madonna o Coldplay, entre muchos otros.

NASCAR 25 (martes 14)

Desarrolladores: Monster Games

Distribuidores: iRacing

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Una nueva entrega de la serie anual de simuladores de carreras oficial de la icónica competencia de automovilismo de Estados Unidos.

Ball x Pit (miércoles 15)

Desarrollador: Kenny Sun

Distribuidores: Devolver Digital

Plataformas: Windows, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego que emplea mecánicas “roguelike” de supervivencia al hacer que el jugador haga rebotar bolas por bloques para destruirlos, al estilo de varios clásicos arcade, mientras forma un equipo de aventureros y construye una base desde la cual dirigir a sus aliados y levantar una civilización caída.

Cuffbust (miércoles 15)

Desarrolladores: Two Star Games

Plataforma: Windows

Un juego de acción multijugador en línea en el que hasta diez jugadores deben trabajar juntos para escapar de una prisión, en caóticas partidas en las que existen muchos caminos distintos hacia la libertad.

Pokémon Legends: Z-A (jueves 16)

Desarrolladores: Game Freak

Distribuidores: Nintendo

Plataformas: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

La nueva entrega de la serie de juegos Pokémon Legends trascurre en la región de Kalos, vista por primera vez en los títulos de 2013 Pokémon X y Pokémon Y. A diferencia de la mayoría de los juegos de Pokémon, en los que el combate es por turnos, en Z-A las batallas se desarrollan en tiempo real.

Keeper (viernes 17)

Desarrolladores: Double Fine

Distribuidores: Xbox Game Studios

Plataformas: Windows, Xbox Series X/S

El nuevo juego de los creadores de Broken Age y Psychonauts es una aventura mística en 2D, contada sin diálogos, en la que un faro cobra vida y emprende un viaje por reinos surreales y fantásticos.

Lumo 2 (viernes 17)

Desarrolladores: Triple Eh?

Distribuidores: Numskull Games

Plataformas: Windows, Linux, PlayStation 5, Nintendo Switch

La secuela del juego de plataformas en 3D de 2016 Lumo, que imita los estilos de varios tipos de juegos clásicos.