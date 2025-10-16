Cine y TV

Asuficc 2025: estos son los ganadores de la quinta edición

El Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción (Asuficc) concluyó el domingo su quinta edición, anunciando a los ganadores de las distintas categorías de la competencia, además del Asuficc Lab. El cierre se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural del Puerto.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 13:01
Mariana Pineda, productora del cortometraje "Gallina" y Sofía Paoli Thorne, miembro del jurado de la Competencia de Cortometrajes Paraguayos.
Mariana Pineda, productora del cortometraje "Gallina" y Sofía Paoli Thorne, miembro del jurado de la Competencia de Cortometrajes Paraguayos.Facebook, Asuficc

La quinta edición del Asuficc tuvo el domingo su clausura, con un evento a sala llena en el auditorio del Centro Cultural del Puerto. En la ocasión, se anunció a la película chilena “Los hiperbóreos”, de Cristóbal León y Joaquín Cociña, como la ganadora del premio a la Mejor Película de la Competencia Internacional de Largometrajes.

Lea más: “Sé valiente”, la nueva película de Marcelo Torcida, inspirada en la Guerra contra la Triple Alianza

El jurado, conformado por Mariana Pineda, José Pablo Escamilla y Francisco Venegas, también decidió otorgar una mención especial al largometraje documental “El príncipe de Nanawa”, coproducido entre Argentina y Paraguay, y dirigido por Clarisa Navas.

Ángel Stegmayer, protagonista de "El Príncipe de Nanawa", recibió la mención especial otorgada al largometraje.
Ángel Stegmayer, protagonista de "El Príncipe de Nanawa", recibió la mención especial otorgada al largometraje.

En la Competencia Internacional de Cortometrajes, el premio fue para “Saarvocado”, una coproducción entre Alemania y México, dirigida por Víctor Orozco Ramírez.

El jurado, conformado por Maia Navas, Janaina Wagner y Maripili Alonso, también otorgó menciones especiales a los cortometrajes: “Green Gray Black Brown” (Corea del Sur, China y Francia), de Yuyan Wang; y “Fronteriza” (Brasil, Paraguay), de Rosa Caldeira y Nay Mendl.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Gallina”, de Ana Arza, se alzó con el premio principal de la Competencia de Cortometrajes Paraguayos. El jurado conformado por Agustina Arbetman, Gerardo Michelin y Sofía Paoli Thorne, también decidió otorgar una mención especial a “La pandilla de San Antonio”, de Maya Riquelme.

“El Somozaso, historia de un tiranicidio”, de Maríajose Lacarruba, se consagró como el proyecto ganador del Asuficc Lab, que nuevamente tuvo como tutor al cineasta Affonso Uchôa. El premio consiste en la posibilidad de participar del mercado Ventana Sur, que se celebrará en el mes de diciembre en Buenos Aires, Argentina.

El equipo del proyecto ganador del Asuficc Lab, junto a los directores del festival.
El equipo del proyecto ganador del Asuficc Lab, junto a los directores del festival.