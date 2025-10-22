Se viene Envidiosa 3: celos, maternidad y crisis a la orden

La tercera temporada de “Envidiosa”, que se estrena el 19 de noviembre en Netflix, sumerge a Vicky (Griselda Siciliani) en un torbellino emocional: celos, presión social y la complejidad del embarazo desafían su búsqueda de estabilidad en una relación aparentemente perfecta.

La protagonista parece haber alcanzado el clímax de sus aspiraciones: una relación feliz y estable con Matías (Esteban Lamothe), y su reciente graduación como arquitecta. Sin embargo, como se evidencia en el tráiler oficial, la evolución de sus deseos y el resurgimiento de sus inseguridades la obligan a enfrentarse a una nueva y compleja realidad que teme le cueste la estabilidad que tanto le costó conseguir.

La trama de la tercera temporada

El adelanto de Netflix Latinoamérica revela los principales ejes dramáticos que moverán la nueva entrega.

1. El fantasma de los celos y Lola

Aunque Vicky describe su relación con Matías como “hermoso, intenso, brillante” , las inseguridades no tardan en emerger. La principal amenaza a su felicidad es la aparición de Lola, y el tiempo que Matías pasa con ella, desatando una profunda crisis de celos en Vicky.

El conflicto se agrava cuando Vicky descubre que Lola tiene una “relación abierta” llevándola a temer que la cercanía de la otra mujer pueda conducir a una infidelidad.

2. El deseo de maternidad y la presión social

Vicky presiona a Matías para formalizar y avanzar en la relación. Ella alude a la presión de su entorno, señalando que sus amigas “se casan, tienen hijos” y que ella quiere “sentir que vamos en esa dirección”.

Con Vicky enfrentándose a sus miedos, la maternidad y el fantasma de Lola, la tercera temporada de Envidiosa promete ser la más intensa hasta el momento.