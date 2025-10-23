Cine y TV

El padre del año

Un padre ausente debe aprender a cumplir el rol que le corresponde luego de que la madre de sus hijos es hospitalizada, dejándolo a cargo de sus hijos pequeños. Para cuidarlos, recluta la ayuda de su hija mayor de edad de un matrimonio previo.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 07:44

Título original: Goodrich

Dirección: Hallie Meyers-Shyer

Guion: Hallie Meyers-Shyer

Elenco: Michael Keaton, Mila Kunis, Carmen Ejogo, Michael Urie, Kevin Pollak, Laura Benanti, Andie McDowell, Vivien Lyra Blair

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 110 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:15 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30; 21:40 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:10; 19:20 (subtitulada).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 18:40; 20:40 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00; 21:10 (subtitulada).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:10 (subtitulada).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:15 (subtitulada).