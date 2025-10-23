El padre del año

Título original: Goodrich
Dirección: Hallie Meyers-Shyer
Guion: Hallie Meyers-Shyer
Elenco: Michael Keaton, Mila Kunis, Carmen Ejogo, Michael Urie, Kevin Pollak, Laura Benanti, Andie McDowell, Vivien Lyra Blair
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 110 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:15 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30; 21:40 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:10; 19:20 (subtitulada).
*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 18:40; 20:40 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00; 21:10 (subtitulada).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:10 (subtitulada).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:30 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:15 (subtitulada).