¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 20 y el domingo 26 de octubre - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana trae una precuela televisiva de uno de los grandes éxitos de terror de los últimos años, nuevas películas de aclamados directores ganadores del Óscar y muchas otras novedades.

Series

It: Bienvenidos a Derry (HBO Max)

Una nueva serie de terror que funciona como precuela de las taquilleras películas It, basadas en la novela del mismo nombre de Stephen King. La serie trascurre en la década de 1960 y sigue a una pareja que se muda al pueblo de Derry, donde una presencia misteriosa con forma de payaso está vinculada a la desaparición de niños. Bill Skarsgard vuelve a interpretar al payaso Pennywise. Disponible desde el domingo.

The Walking Dead: Daryl Dixon, temporada 3 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie secuela de The Walking Dead que sigue a Daryl Dixon mientras intenta descubrir el origen del virus zombi en Francia. Protagonizada por Norman Reedus y Eduardo Noriega.

Baby Bandito, temporada 2 (Netflix)

Una nueva temporada de esta serie chilena sobre la historia real un skater devenido en audaz ladrón que realizó uno de los golpes más notorios en la historia reciente de Chile. Con Nicolás Contreras y Francisca Armstrong.

Nadie quiere esto, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie estadounidense de comedia romántica sobre un rabino y una mujer agnóstica. Protagonizan por Kristen Bell y Adam Brody.

La vida soñada del Sr. Kim (Netflix)

Un drama coreano sobre un ejecutivo que inicia un nuevo capítulo en su vida luego de que su vida profesional se desmorona. Con Rye Seung-ryong. Disponible desde el sábado.

Lazarus (Amazon Prime Video)

Una nueva serie británica de suspenso en la que un psicólogo forense investiga casos sin resolver mientras lidia con experiencias aparentemente paranormales luego de la muerte de su padre. Protagonizada por Sam Claflin y Bill Nighy.

Películas

Una casa de dinamita (Netflix)

La nueva película de la cineasta Kathryn Bigelow, ganadora del Óscar por The Hurt Locker, es un thriller de suspenso que trascurre dentro de la Casa Blanca mientras el gobierno de los Estados Unidos decide cómo reaccionar ante el lanzamiento de un misil nuclear por parte de un enemigo desconocido. Con Rebecca Ferguson e Idris Elba.

Edén (Amazon Prime Video)

Una película de suspenso basada en hechos reales, que trascurre en la década de 1920 y sigue a un grupo de migrantes europeos que intenta asentarse en una isla desierta cerca de las Galápagos. Protagonizan Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney y Ana de Armas bajo la dirección de Ron Howard.

El elixir de la inmortalidad (Netflix)

Un filme indonesio de terror en el que un milagroso elixir medicinal acaba desatando un brote zombi y la familia que vende la poción debe luchar para sobrevivir. Con Mikha Tambayong, dirigida por Kimo Stamboel.