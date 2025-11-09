El cortometraje “Mita’i Churi” debuta en YouTube

“Mita’i Churi” es una producción conjunta entre 25.27 Estudio (Argentina) y Zet Studios (Paraguay), que recientemente obtuvo el premio de la Competencia Internacional de Derechos Humanos en el Thessaloniki Animation Festival, de Grecia.

Dirigido por Elian Guerin, quien también produce junto a Mathias Maciel, con la dirección de arte de Maco Pacheco, el cortometraje es una adaptación del relato “Mita’i Churi” del escritor argentino Alejandro Rodríguez, inspirado en la batalla de Acosta Ñu.

“Paraguay tiene un potencial único para contar historias locales que resuenen a nivel global. La animación es uno de los canales más adecuados y potentes para que audiencias de todo el mundo puedan conectar con nuestra cultura paraguaya”, señaló el productor Mathias Maciel.

Agregó que “‘Mita’i Churi” es una prueba del potencial de nuestra historia, con grandes temas universales, como el derecho de la infancia a vivir en paz”.

El audiovisual está disponible en el canal @ZetStudios