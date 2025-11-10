Stranger Things afronta su batalla final contra Vecna en un adiós “abrumador pero hermoso”

“Tuvimos bastante tiempo para prepararnos para el hecho de que íbamos a decir adiós (...) pero aun así te golpea como un camión”, afirma Gaten Matarazzo, el carismático Dustin, en una entrevista con EFE con motivo de la presentación en la feria Lucca Comics & Games 2025 (centro-norte de Italia).

Despedirse de su personaje, confiesa, ha sido “abrumador”. Su compañero Caleb McLaughlin, el leal Lucas, coincide y añade que poner punto y final “es difícil, pero también hermoso”.

La quinta y última temporada de Stranger Things, la creación de los Hermanos Duffer que batió récords y conquistó a millones de espectadores, llega a Netflix el 27 de noviembre, más de tres años después del estreno de la cuarta temporada.

Sus creadores, Matt Duffer y Ross Duffer, en palabras a EFE, adelantan que habrá “mucha acción” y esperan que el público “la encuentre emocionalmente satisfactoria”.

Un cierre unido por lazos de amistad

Es otoño de 1987 y Hawkins aún está bajo la sombra de los portales abiertos. Once y sus amigos comparten una meta común: encontrar a Vecna y acabar con él. Han pasado cuatro años desde que Will regresó del mundo del revés, pero esta nueva peripecia contra la oscuridad no será sencilla.

Nadie sabe dónde se esconde Vecna ni, peor aún, cuáles son sus verdaderos planes. Como ya sucedió antes, los protagonistas luchan unidos por una fuerte amistad y un vínculo, y eso, según Noah Schnapp, que interpreta a Will, es “el núcleo central de la serie”: “Las relaciones, estar ahí los unos para los otros”. “Creo que la serie muestra que la única forma real de vivir es a través de la conexión y la amistad. Eso es lo más valioso que tenemos”, subraya.

Su compañero McLaughlin coincide y añade que el show revela que, “si tienes amigos a tu lado”, puedes superar las luchas internas. “Todos tenemos ese Vecna, ese opresor en nuestra mente que intenta impedirnos ser quienes somos o encontrar a la gente que amamos. Pero la amistad y la familia nos unen”, dice.

Conexión intergeneracional

La serie se convirtió en un fenómeno de la cultura pop y un referente del entretenimiento global, dejando su huella en videojuegos y toda clase de productos promocionales.

La conexión con los espectadores fue enorme gracias, según los hermanos Duffer, a los personajes y a la interpretación de unos actores que “son muy especiales”. “Cuando elegimos al elenco, especialmente a los niños, sabíamos que eran talentosos, pero no sabíamos que iban a conectar de esa forma hasta que rodamos la primera escena en el sótano. Ese fue el primer día de rodaje, y en ese momento pensamos: ‘Vale, quizá esto sí funcione’”, explica Matt.

La ambientación y la estética de los años 80, acompañadas de una banda sonora acorde y de un pueblo recreado a la perfección, contribuyeron a que los adultos conectaran con la serie, aunque no fueron los únicos.

“Ha sido emocionante ver que no solo conecta con gente de nuestra edad, de unos cuarenta años, sino también con los jóvenes ”, alega. Aspecto que suscribe Matarazzo, de 23 años: “Fue una de las primeras veces que una serie estaba protagonizada por niños, pero no dirigida solo a ellos. Tenía temas maduros, daba miedo. Y además mostraba a los niños de una forma muy real”.

El adiós a las aventuras fantásticas de Hawkins se estrenará en tres partes: el volumen 1, con cuatro episodios, el 27 de noviembre; el volumen 2, con tres capítulos, llegará la noche de Navidad; y el episodio final se estrenará en Nochevieja.