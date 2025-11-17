¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

De la mano de su creador original Masahiro Sakurai, uno de los personajes más icónicos de Nintendo, Kirby, lanza esta semana un nuevo juego de carreras. Además, la semana trae varias remasterizaciones y juegos inspirados en clásicos de décadas pasadas.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

The Berlin Apartment (lunes 17)

Desarrolladores: btf

Distribuidores: Parco Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego narrativo de aventura en el que el jugador explora las historias de distintos habitantes que vivieron en un apartamento en Berlín a lo largo del siglo XX, descubriendo sus secretos.

Forestrike (lunes 17)

Desarrolladores: Skeleton Crew Studio

Distribuidores: Devolver Digital

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Un “roguelite” en 2D inspirado en clásicos del cine de artes marciales, en el que el jugador encarna a un peleador que busca salvar al emperador de su país de una influencia maligna. El jugador puede practicar cada pelea antes de intentarla en la realidad utilizando un poder de premonición del protagonista.

Bob Esponja: Titanes de la marea (martes 18)

Desarrolladores: Purple Lamp

Distribuidores: THQ Nordic

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La nueva aventura de plataformas en 3D basada en Bob Esponja, de los creadores del anterior juego sobre el icónico personaje de Nickelodeon, The Cosmic Shake (2023). En esta nueva aventura, el jugador controla tanto a Bob Esponja como a su amigo Patricio en una odisea para resolver un conflicto entre el rey Neptuno y Davy Jones.

Deadpool VR (martes 18)

Desarrolladores: Twisted Pixel Games

Distribuidores: Oculus Studios

Plataformas: Meta Quest 3, Meta Quest 3S

Un título de acción en realidad virtual en el que el jugador se pone en la piel de Deadpool, el icónico antihéroe mutante de Marvel Comics, echando mano de sus emblemáticas espadas y un arsenal de armas de fuego para acabar con sus enemigos.

Kingdoms of the Dump (martes 18)

Desarrolladores: Roach Games y Dream Sloth Games

Distribuidores: Roach Games

Plataformas: Windows, Mac, Linux

Un juego de rol inspirado en clásicos del género de principios de la década de 1990 en el que un basurero viviente y sus aliados deben luchar para salvar su vertedero de una amenaza maligna.

Morsels (martes 18)

Desarrolladores: Furcula

Distribuidores: Annapurna Interactive

Plataformas: Windows, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un “roguelike” de acción en el que el jugador toma control de un grupo de pequeñas critaturas que deben sobrevivir a depredadores como gatos y otras criaturas mientras emprenden una peligrosa odisea por las alcantarillas.

Demonschool (miércoles 19)

Desarrolladores: Necrosoft Games

Distribuidores: Ysbyrd Games

Plataformas: Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de rol táctico inspirado en clásicos japoneses como la saga Shin Megami Tensei, que sigue a un grupo de estudiantes universitarios que deben balancear sus estudios con el combate a fuerzas místicas.

Kirby Air Riders (jueves 20)

Desarrolladores: Bandai Namco Studios y Sora Ltd.

Distribuidores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch 2

Una secuela del clásico juego de carreras de Nintendo Gamecube Kirby Air Ride, que llega de la mano del emblemático director Masahiro Sakurai, creador de las sagas Kirby y Super Smash Bros.

Neon Inferno (jueves 20)

Desarrolladores: Zenovia Interactive

Distribuidores: Retroware

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de disparos en 2D de estilo arcade clásico en el que el jugador controla a dos pistoleros que combaten en un futuro semi-apocalíptico buscando dominar la devastada ciudad de Nueva York.

Outlaws Remaster (jueves 20)

Desarrolladores: Nightdive Studios

Distribuidores: Atari

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un relanzamiento del clásico juego de aventuras ambientado en el Salvaje Oeste Outlaws, lanzado por LucasArts en 1997. La remasterización estuvo a cargo de Nightdive Studios, responsables de los relanzamientos recientes de clásicos de series como Turok, Doom y Quake.

R-Type Delta: HD Boosted (jueves 20)

Desarrolladores: City Connection

Distribuidores: Clear River Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un relanzamiento en alta definición del clásico “shoot ‘em up” de 1998 R-Type Delta, lanzado originalmente en la primera PlayStation.

Terrifier: The ARTcade Game (viernes 21)

Desarrolladores: Relevo

Distribuidores: Selecta Play

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un “beat ‘em up” en 2D basado en la popular serie de películas de terror Terrifier, en el que los jugadores toman control del malvado payaso Art y sus secuaces para sembrar caos y violencia.