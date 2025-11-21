¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana trae una película de algunos de los personajes televisivos más queridos de Latinoamérica, varios largometrajes de drama, series de comedia y animación.

Películas

31 Minutos: Calurosa Navidad (Amazon Prime Video)

Los personajes de la icónica serie chilena de marionetas 31 Minutos regresan con un especial navideño en el que el presentador de noticias Juan Carlos Bodoque recibe la misión de viajar al Polo Norte para recoger regalos de Navidad, mientras sus colegas intentan montar un show navideño. Dirigida y protagonizada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano.

Sueños de trenes (Netflix)

Un drama estadounidense que sigue a un ingeniero encargado de desarrollar una red ferroviaria que atravesará un rincón remoto de los Estados Unidos, mientras el mundo cambia a su alrededor y él pierde contacto con su esposa e hija. Con Joel Edgerton y Felicity Jones, dirigida por Clint Bentley.

Las locuras (Netflix)

Un drama mexicano que sigue a seis personas distintas conectadas por lazos familiares, laborales o por la suerte, mientras viven desventuras en la Ciudad de México. Protagonizan Cassandra Ciangherotti, Alfredo Castro y Adriana Barraza bajo la dirección de Rodrigo García.

La mano que mece la cuna (Disney+)

Un “remake” del thriller de suspenso del mismo nombre de 1992. La película sigue a una familia que contrata a una nueva niñera para cuidar de su bebé, pero la mujer que entra a sus vidas tiene secretos perturbadores. Con Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe, dirigida por Michelle Garza Cervera.

El hijo de mil hombres (Netflix)

Un drama brasileño en el que un pescador solitario descubre que, por motivos que no sabe explicar, puede percibir los secretos ocultos de los demás habitantes de su pequeño pueblo. Protagonizada por Rodrigo Santoro y Rebeca Jamir, dirigida por Daniel Rezende.

Plan familiar 2 (Apple TV)

En la secuela de la comedia de 2023 Plan familiar, Dan planea llevar a su familia a unas vacaciones en Europa, pero su pasado como un exagente secreto sigue causándoles problemas. Con Mark Wahlberg, Michelle Monaghan y Kit Harington, dirigida por Simon Cellan Jones.

El encanto del champán (Netflix)

Una comedia romántica que sigue a una mujer de negocios estadounidense quien viaja a Francia para una importante compra de champán, pero acaba conociendo a un hombre que cambia su vida. Protagonizan Minka Kelly y Tom Wozniczka bajo la dirección de Mark Steven Johnson.

Sin cortes con Ed Sheeran (Netflix)

Un especial musical en el que el cantante Ed Sheeran interpreta sus canciones y se encuentra con sus fans mientras hace un recorrido por las calles de Nueva York.

Selena y Los Dinos (Netflix)

Un documental musical que explora los inicios de la carrera de la legendaria cantante de música tejana Selena Quintanilla.

Series

Hija del fuego: La venganza de la bastarda (Disney+)

Un thriller argentino de suspenso en el que la llegada de una mujer para casarse con un poderoso empresario local sacude a un remoto pueblo de la Patagonia argentina, pero la mujer esconde un propósito vengativo. Con Eugenia Suárez y Antonella Costa.

Envidiosa, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie argentina de comedia sobre una mujer que intenta recomponer su vida amorosa luego de una dolorosa ruptura. Protagonizada por Griselda Siciliani.

The Mighty Nein (Amazon Prime Video)

Una nueva serie animada basada en el popular podcast de fantasía Critical Role, que trascurre décadas después de los eventos de la serie animada The Legend of Vox Machina y sigue a un grupo de criminales y marginados que acaban convirtiéndose en la única esperanza de salvar a su mundo de un peligro mágico.

Un hombre infiltrado, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta comedia estaodunidense basada en el documental chileno El agente topo. La trama sigue a un hombre jubilado que ingresa a un hogar de ancianos como investigador encubierto para verificar cómo son tratados los inquilinos. Con Ted Danson, Mary Elizabeth Ellis y Stephanie Beatriz.

El profesor, temporada 2 (Disney+)

Una nueva temporada de esta serie estadounidense de comedia sobre las desventuras de un profesor de inglés de una problemática escuela de Texas. Protagoniza Brian Jordan Álvarez.