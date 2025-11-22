Francisco Suárez: “Me atrae el profundo compromiso que encontré en los artistas paraguayos”

El artista argentino Francisco Suárez llegó por primera vez a Paraguay hace tres años, como invitado al mercado de industrias culturales Crea+Py. Aquella oportunidad le permitió acercarse a productoras paraguayas y a proyectar una nueva temporada de su serie “DT: La Misión” en nuestro país.

Detalló que la primera temporada, que está disponible en Prime Vídeo y también se emitirá desde mañana en el SNT, se realizó en Mendoza y tuvo una coproducción con Bolivia. Comentó que allí surgió la intención de llevar este proyecto a un plano latinoamericano y con una identidad que pueda representar a la región.

“Lo que me parece que es nuestra gran potencia, es que los latinoamericanos en unión y cooperación, somos un motor imparable. Y ese me parece que es el lugar que tenemos que elegir para posicionar también nuestra industria”, expresó.

Agregó que, a su parecer, el poder de nuestra región está en que “empecemos a crear cada vez más nuestras cosas” y afirmó que “lo más estratégico es unirnos y hacernos más fuertes”.

“Ya veníamos muy enfilados para trabajar”, expresó Suárez en relación a la segunda temporada de la serie, para la cual está trabajando en coproducción con Puatarará Films, encabezada por Osvaldo Ortiz Faiman; y Guaraní Films, de José Luis Cabruja y Gustavo Vera, y su productora, Buenos Andes Contenidos.

Suárez destacó además que, en el último año, recibió el apoyo del productor Yair Dori (“Rebelde Way”, “La Lola”), lo que para él significa un respaldo muy importante.

El proyecto, que inicialmente iba a ser financiado con inversión privada, acaba de adjudicarse G. 1.590 millones en la segunda convocatoria de Fondos Concursables 2025 del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

Suárez señaló que la intención es “apostar a lo que es Paraguay”, con actores y técnicos locales, sin intenciones “de querer competir con nadie”.

“Venimos a sumar voluntades y, por ende, también hay una fraternidad y un compañerismo con todos los colegas audiovisuales”, subrayó.

Afirmó además que “la puerta está abierta” para otras productoras que quieran sumarse a esta propuesta, con la que apuntan a estar en plataformas internacionales.

Comentó que actualmente están en el proceso de definir qué versión del guion van a seleccionar y que esta segunda temporada contaría nuevamente con la participación de Sergio Goycochea, El Turco Naim y Esteban Prol.

Sostuvo que también se abrirá un casting para elegir a los actores paraguayos que participarán en esta segunda temporada, la cual estará centrada en el fútbol femenino.

En cuanto al rodaje, indicó que la intención es poder comenzar en el mes de marzo y, tentativamente, estrenar la temporada a finales del próximo año.

Compromiso y ambición

Suárez afirmó que lo que le atrajo de Paraguay fue “el profundo compromiso” que encontró en los artistas locales. “Siento que tiene que ver con el mismo compromiso de cómo yo vivo el arte. Mi vida es esto y todo está para esto”, expresó.

Sostuvo que además de esa entrega, también encontró en nuestro país una ambición muy parecida a la suya por trascender, “porque los proyectos que nazcan acá, crezcan, sean fuertes, sean visibles y sean potencia”.