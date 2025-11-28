¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana vio el estreno de la primera tanda de episodios de la quinta y última temporada del éxito global de Netflix Stranger Things, y también trae nuevos episodios de uno de los más populares dramas médicos de las últimas décadas, aventuras animadas, películas de acción y otras novedades.

Series

Stranger Things, temporada 5, parte 1 (Netflix)

Tres años después del estreno de su temporada anterior, llegan los primeros episodios de la temporada final de la serie de ciencia ficción Stranger Things, uno de los mayores éxitos originales de Netflix a nivel mundial. Cuatro episodios, cada uno con la duración de un largometraje, componen esta primera tanda de capítulos (el resto se estrenará a finales de diciembre) del final de la tenebrosa aventura de Once y los demás habitantes del pueblo de Hawkins, que deben impedir que una voraz amenaza de otra dimensión destruya la Tierra. Protagonizada por Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour y Finn Wolfhard.

Grey’s Anatomy, temporada 22 (Disney+)

La más reciente temporada de la longeva serie de drama médico Grey’s Anatomy, sobre las vidas de los médicos y trabajadores de salud de un hospital en Seattle, Estados Unidos. Con Ellen Pompeo.

WondLa, temporada 3 (Apple TV)

Nuevos episodios de esta serie animada de fantasía que sigue a una joven mujer que creció en un búnker y se ve obligada a explorar la superficie del extraño planeta en el que vive luego de cumplir 16 años.

Planeta prehistórico, temporada 3 (Apple TV)

Una nueva temporada de esta serie documental de los creadores de Planeta Tierra, que explora la vida en la Tierra hace 66 millones de años. Creada por David Attenborough y narrada por Tom Hiddleston.

Películas

Asiento mortal (Amazon Prime Video)

Un thriller en el que un hombre recién salido de prisión toma a su hija y huye de un grupo criminal que lo está cazando. Protagonizan Taron Egerton y Ana Sophia Heger bajo la dirección de Nick Rowland.

Un robo muy navideño (Netflix)

Una comedia romántica en la que dos ladrones descubren que tienen planes para robar el mismo centro comercial en Londres, y deciden hacer equipo. Con Olivia Holt y Connow Swindells, dirigida por Michael Fimognari.

Armados (Amazon Prime Video)

Una comedia de acción que sigue a un expolicía convertido en matón de la mafia, que debe proteger a su familia de sus viejos empleadores luego de fallar una misión. Protagonizada por Kevin James y Christina Ricci bajo la dirección de Edward Drake.