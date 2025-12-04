Cine y TV
04 de diciembre de 2025 - 08:45

Escape explosivo

Un agente de la DEA y una mercenaria taiwanesa que tuvieron una relación en el pasado se reúnen y deben sobrevivir juntos a un caótico fin de semana en Taipéi.

Por ABC Color

Título original: Weekend in Taipei

Dirección: George Huang

Guion: George Huang y Luc Besson

Elenco: Luke Evans, Gwei Lun-mei, Sung Kang, Wyatt Yang, Pernell Walker, Tuo Tsung-hu, Lu Yi-ching, Patrick Lee

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 100 minutos

ASUNCIÓN

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:45; 22:15 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45 (en español).