Globos de Oro 2026: arranca la carrera de premios del cine y la televisión

El thriller político “Una batalla tras otra” (One Battle After Another), del director Paul Thomas Anderson, encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido muy de cerca por Sentimental Value, de Joachim Trier, con ocho.
Entre los nombres destacados figuran también Guillermo del Toro, cuyo Frankenstein logra candidaturas a mejor dirección y mejor película, y la producción española Sirât, de Oliver Laxe, que aspira a mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora.
En televisión, la serie más nominada es The White Lotus, que compite en seis categorías, una menos que Adolescence (Adolescencia). Los premios se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles (California, Estados Unidos) el próximo 11 de enero.
Por primera vez, en esta edición se reconocerá también al mejor pódcast.
Cine: las películas nominadas
Mejor película dramática
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- It Was Just an Accident (Un simple accidente), de Jafar Panahi
- Secret Agent (El agente secreto), de Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value (Valor sentimental), de Joachim Trier
- Sinners (Los pecadores), de Ryan Coogler
Mejor película de comedia o musical
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- No Other Choice (No hay otra opción), de Park Chan-wook
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- Nouvelle Vague, de Richard Linklater
- One Battle After Another (Una batalla tras otra), de Paul Thomas Anderson
Mayor logro cinematográfico de taquilla
- Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y ceniza)
- F1 (F1: la película)
- Kpop Demon Hunters (Las guerreras del K-pop)
- Mission: Impossible – The Final Reckoning (Misión: Imposible. Sentencia final)
- Sinners (Los pecadores)
- Weapons
- Wicked: For Good (Wicked: Parte 2)
- Zootopia 2
Mejor película de habla no inglesa
- Sirât, de Oliver Laxe
- No Other Choice (No hay otra opción), de Park Chan-wook
- The Secret Agent (El agente secreto), de Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value (Valor sentimental), de Joachim Trier
- It Was Just an Accident (Un simple accidente), de Jafar Panahi
- The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind), de Kaouther Ben Hania
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
- Ryan Coogler, por Sinners (Los pecadores)
- Jafar Panahi, por It Was Just an Accident (Un simple accidente)
- Eskil Vogt y Joachim Trier, por Sentimental Value (Valor sentimental)
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrel, por Hamnet
Mejor película animada
- Elio
- Arco
- Kpop Demon Hunters (Las guerreras del K-pop)
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita)
- Zootopia 2
- Little Amélie
Mejor dirección
- Guillermo del Toro, por Frankenstein
- Jafar Panahi, por It Was Just an Accident (Un simple accidente)
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Ryan Coogler, por Sinners (Los pecadores)
- Joachim Trier, por Sentimental Value (Valor sentimental)
Mejor actriz en película dramática
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Jennifer Lawrence, por Die My Love
- Renate Reinsve, por Sentimental Value (Valor sentimental)
- Julia Roberts, por After the Hunt (Caza de brujas)
- Tessa Thompson, por Hedda
- Eva Victor, por Sorry, Baby
Mejor actor en película dramática
- Joel Edgerton, por Train Dreams (Sueños de trenes)
- Oscar Isaac, por Frankenstein
- Dwayne Johnson, por The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, por Sinners (Los pecadores)
- Wagner Moura, por The Secret Agent (El agente secreto)
- Jeremy Allen White, por Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor actriz en película musical o de comedia
- Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You (Si pudiera, te daría una patada)
- Cynthia Erivo, por Wicked: For Good (Wicked: Parte 2)
- Kate Hudson, por Song Sung Blue (Song Sung Blue (Canción para dos))
- Chase Infiniti, por One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Amanda Seyfried, por The Testament of Ann Lee (El testamento de Ann Lee)
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor en película musical o de comedia
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- George Clooney, por Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Lee Byung-Hun, por No Other Choice (No hay otra opción)
- Jesse Plemons, por Bugonia
Mejor actriz de reparto en cine
- Emily Blunt, por The Smashing Machine
- Elle Fanning, por Sentimental Value (Valor sentimental)
- Ariana Grande, por Wicked 2: For Good (Wicked: Parte 2)
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value (Valor sentimental)
- Amy Madigan, por Weapons
- Teyana Taylor, por One Battle After Another (Una batalla tras otra)
Mejor actor de reparto en cine
- Benicio del Toro, por One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Paul Mescal, por Hamnet
- Sean Penn, por One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Adam Sandler, por Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, por Sentimental Value (Valor sentimental)
Mejor banda sonora original
- Alexandre Desplat, por Frankenstein
- Ludwig Göransson, por Sinners (Los pecadores)
- Jonny Greenwood, por One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Kangding Ray, por Sirāt
- Max Richter, por Hamnet
- Hans Zimmer, por F1 (F1: la película)
Mejor canción original
- Dream As One, de Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y ceniza)
- Golden, de Kpop Demon Hunters (Las guerreras del K-pop)
- I Lied To You, de Sinners (Los pecadores)
- No Place Like Home, de Wicked: For Good (Wicked: Parte 2)
- The Girl In The Bubble, de Wicked: For Good (Wicked: Parte 2)
- Train Dreams, de Train Dreams (Sueños de trenes)
Televisión: dominio de <i>The White Lotus</i> y <i>Adolescence</i>
En las categorías de televisión, The White Lotus se sitúa como la producción con más nominaciones, con seis candidaturas, mientras Adolescence (Adolescencia) se queda a solo una de esa cifra y compite en varias categorías clave.
Mejor serie dramática
- The Diplomat (La diplomática)
- The Pitt
- Pluribus
- Severance (Separación)
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie musical o de comedia
- Abbott Elementary (Colegio Abbott)
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This (Nadie quiere esto)
- Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
- The Studio
Mejor serie limitada
- Adolescence (Adolescencia)
- All Her Fault (Su peor pesadilla)
- Black Mirror
- The Beast in Me (La bestia en mí)
- Dying for Sex
- The Girlfriend (La novia)
Mejor actor en serie dramática
- Sterling K. Brown, por Paradise
- Diego Luna, por Andor
- Gary Oldman, por Slow Horses
- Mark Ruffalo, por Task
- Adam Scott, por Severance (Separación)
- Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz en serie dramática
- Kathy Bates, por Matlock
- Britt Lower, por Severance (Separación)
- Helen Mirren, por 1923
- Bella Ramsey, por The Last of Us
- Keri Russell, por The Diplomat (La diplomática)
- Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor actor en serie musical o de comedia
- Adam Brody, por Nobody Wants This (Nadie quiere esto)
- Steve Martin, por Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
- Glen Powell, por Chad Powers (Chad Powers: mariscal de campo)
- Seth Rogen, por The Studio
- Martin Short, por Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
- Jeremy Allen White, por The Bear
Mejor actriz en serie musical o de comedia
- Kristen Bell, por Nobody Wants This (Nadie quiere esto)
- Ayo Edebiri, por The Bear
- Selena Gomez, por Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
- Jenna Ortega, por Wednesday (Miércoles)
- Jean Smart, por Hacks
- Natasha Lyonne, por Poker Face
Mejor actor en miniserie, antología o película para televisión
- Jacob Elordi, por The Narrow Road to the Deep North (El camino estrecho)
- Paul Giamatti, por Black Mirror
- Stephen Graham, por Adolescence (Adolescencia)
- Charlie Hunnam, por Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Jude Law, por Black Rabbit
- Matthew Rhys, por The Beast in Me (La bestia en mí)
Mejor actriz en miniserie, antología o película para televisión
- Claire Danes, por The Beast in Me (La bestia en mí)
- Rashida Jones, por Black Mirror
- Amanda Seyfried, por The Testament of Ann Lee
- Sarah Snook, por All Her Fault (Su peor pesadilla)
- Michelle Williams, por Dying For Sex
- Robin Wright, por The GirldFriend (La novia)
Mejor actriz de reparto en televisión
- Carrie Coon, por The White Lotus
- Erin Doherty, por Adolescence (Adolescencia)
- Hannah Einbinder, por Hacks
- Catherine O’Hara, por The Studio
- Parker Posey, por The White Lotus
- Aimee Lou Wood, por The White Lotus
Mejor actor de reparto en televisión
- Owen Cooper, por Adolescence (Adolescencia)
- Billy Crudup, por The Morning Show
- Walton Goggins, por The White Lotus
- Jason Isaacs, por The White Lotus
- Tramell Tillman, por Severance (Separación)
- Ashley Walters, por Adolescence (Adolescencia)
Nuevas categorías: reconocimiento al pódcast y al monólogo de humor
Por primera vez, los Globos de Oro incluyen una categoría para mejor pódcast, ampliando el alcance de los galardones más allá del cine y la televisión tradicionales. Además, se entregará un premio a la mejor actuación en monólogo de humor.
Mejor pódcast
- Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
- Call Her Daddy (Siriusxm)
- Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
- The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
- Smartless (Siriusxm)
- Up First (National Public Radio)
Mejor actuación en monólogo de humor
- Bill Maher, por Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein, por Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life
- Kevin Hart, por Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani, por Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais, por Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman, por Sarah Silverman: Postmortem
Con estas nominaciones, queda definida la primera gran fotografía de la temporada de premios en Hollywood, a la espera de la ceremonia del 11 de enero en Los Ángeles, donde se sabrá quiénes se llevan finalmente los Globos de Oro 2026.