Cine y TV
11 de diciembre de 2025 - 07:54

El Grinch (reestreno)

El Grinch película
Universal Pictures

El Grinch, un amargado ser verde que vive en las montañas, busca arruinar la Navidad de un pueblo ubicado cerca de su guarida.

Por ABC Color

Título original: How the Grinch Stole Christmas

Dirección: Ron Howard

Guion: Jeffrey Price y Peter S. Seaman (basado en un cuento de Dr. Seuss)

Elenco: Jim Carrey, Christine Baransky, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Bill Irwin, Molly Shannon, Anthony Hopkins

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Apta para todo público

Duración: 104 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40 (de jueves a martes, en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 15:10 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 11:00 (domingo matinal, en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 11:00 (domingo matinal, en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:30 (solo viernes, domingo y martes, en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:10 (en español).