El Grinch (reestreno)

Título original: How the Grinch Stole Christmas
Dirección: Ron Howard
Guion: Jeffrey Price y Peter S. Seaman (basado en un cuento de Dr. Seuss)
Elenco: Jim Carrey, Christine Baransky, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Bill Irwin, Molly Shannon, Anthony Hopkins
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Apta para todo público
Duración: 104 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40 (de jueves a martes, en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 15:10 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 11:00 (domingo matinal, en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 11:00 (domingo matinal, en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:15 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:30 (solo viernes, domingo y martes, en español).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:10 (en español).