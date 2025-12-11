El resplandor (reestreno)

Título original: The Shining
Dirección: Stanley Kubrick
Guion: Stanley Kubrick y Diane Johnson (basado en una novela de Stephen King)
Elenco: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 146 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:45 (solo jueves, sábado y lunes, subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:10 (subtitulada).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:05 (subtitulada).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:00 (solo jueves, sábado y lunes, subtitulada).