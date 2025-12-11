Cine y TV
11 de diciembre de 2025 - 07:41

El resplandor (reestreno)

El escritor Jack Torrance, su esposa Wendy y su hijo Danny se mudan a un lujoso hotel en las montañas para ser sus cuidadores durante la temporada de invierno. Sin embargo, fuerzas sobrenaturales que habitan el lugar los hunden en una pesadilla.

Por ABC Color

Título original: The Shining

Dirección: Stanley Kubrick

Guion: Stanley Kubrick y Diane Johnson (basado en una novela de Stephen King)

Elenco: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 146 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:45 (solo jueves, sábado y lunes, subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:10 (subtitulada).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:05 (subtitulada).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:00 (solo jueves, sábado y lunes, subtitulada).