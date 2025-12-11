Noche de paz, noche de horror

Título original: Silent Night, Deadly Night

Dirección: Mike P. Nelson

Guion: Mike P. Nelson (basado en una película escrita por Michael Hickey y Paul Caimi)

Elenco: Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson, David Lawrence Brown, David Tomlinson, Erik Athavale, Sharon Bajer

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 95 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:00; 18:45 (en español); 16:30; 21:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:00 (en español); 13:00; 15:00; 19:00; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:45; 17:30; 21:20 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 22:30 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 13:15; 17:20 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:20; 15:15; 21:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:10; 15:10; 17:10; 19:10 (en español); 21:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 15:10 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 19:15 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 15:10 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:45; 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:45 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 17:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:15 (en español).