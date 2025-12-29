Dirección: Tom Gormican

Guion: Tom Gormican y Kevin Etten

Elenco: Jack Black, Paul Rudd, Thandiwe Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior, Selton Mello, Ione Skye, Ben Lawson, Rui Ricardo Díaz, John Billingsley

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 102 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (en español); 14:10; 19:30; 22:10 (subtitulada). Premier , 16:40 (en español); 14:10; 19:30; 22:10 ( subtitulada ).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:00; 21:00 (en español); 13:00; 15:00; 19:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:20; 18:15; 20:15 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:40; 21:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 16:00; 20:10 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:00; 18:30; 21:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 (en español); 21:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:00; 18:30; 21:30 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 21:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 14:00; 18:30; 21:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00; 19:00; 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00; 18:30; 20:50 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:30; 20:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:10; 16:30; 18:50; 21:10 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 14:00; 16:30; 21:45 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:50; 20:50 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 17:30; 19:30 (en español).