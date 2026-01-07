Cine y TV
07 de enero de 2026 - 10:27

Warner Bros rechaza la oferta de Paramount y confirma su preferencia por Netflix

Imagen de los estudios Warner Bros en Burbank, California, con su emblemático tanque de agua.
Imagen de los estudios Warner Bros en Burbank, California, con su emblemático tanque de agua.022608+0000 ROBYN BECK

NUEVA YORK. El consejo de administración del gigante del entretenimiento y las noticias Warner Bros Discovery (WBD) rechazó por unanimidad la oferta mejorada de su competidor Paramount y reafirmó su preferencia por la propuesta de Netflix, según un comunicado publicado el miércoles.

Por AFP

El consejo “determinó de manera unánime que la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance (...) no responde a los intereses de WBD y sus accionistas” , señaló la compañía al considerar que la propuesta sigue siendo inferior al acuerdo de fusión previsto con Netflix “en varios puntos clave”.

Lea más: Chalamet impulsa su candidatura al Óscar con victoria en los Critics Choice Awards

Paramount no informó el monto de su oferta de adquisición, pero modificó algunos parámetros, entre estos la inclusión de una garantía personal de 40.400 millones de dólares del magnate Larry Ellison, padre del dueño de Paramount.