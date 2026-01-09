¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana trae los estrenos de las segundas temporadas de una de las series más premiadas del año pasado y de una aclamada miniserie británica de espionaje que regresa una década después, entre otras llamativas novedades en series y películas.

Series

The Pitt, temporada 2 (HBO Max)

Regresa esta galardonada serie de drama médico, que sigue un nuevo turno de 15 horas en la sala de urgencias de un hospital de la ciudad estadounidense de Pittsburgh y los distintos casos que sus médicos enfrentan. Protagonizada por Noah Wyle, Patrick Ball y Katherine LaNasa.

El infiltrado, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Diez años después de su temporada original, regresa esta miniserie británica de suspenso sobre un exsoldado que es reclutado como miembro de la agencia de inteligencia británica MI6. Luego de haber enfrentado a un peligroso traficante internacional de armas, el espía Jonathan Pine recibe una nueva misión que involucra a una organización criminal colombiana. Con Tom Hiddleston y Olivia Colman.

Él y ella (Netflix)

Una nueva miniserie estadounidense de suspenso en la que una periodista de investigación y un detective de la policía acaban enfrentados mientras investigan un hecho de homicidio. Protagonizan Jon Bernthal y Tessa Thompson.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mil golpes (Disney+)

Una nueva serie histórica británica de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, que trascurre en Londres en la década de 1880 y gira en torno al conflicto entre una organización criminal de mujeres ladronas y el hombre que controla el submundo de las peleas ilegales de boxeo de la ciudad. Con Erin Doherty, Malachi Kirby y Stephen Graham.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Machos alfa, temporada 4 (Netflix)

Nuevos episodios de esta comedia española sobre cuatro hombres que intentan navegar y adaptarse la nueva realidad social de empoderamiento femenino. Protagonizada por Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil y Raúl Tejón.

Industry, temporada 4 (HBO Max)

Regresa esta serie británica sobre las intrigas que trascurren dentro de una prestigiosa entidad financiera de inversiones de Londres. Con Myha’la Herrold y Marisa Abela. Estreno el domingo.

Teherán, temporada 3 (Apple TV+)

Nuevos episodios de esta serie israelí de suspenso que sigue a una agente del servicio israelí de inteligencia Mossad que emprende una peligrosa misión en la capital de Irán. Protagonizan Niv Sultan y Shaun Toub.

Películas

Gente que conocemos en vacaciones (Netflix)

Una comedia romántica sobre un hombre y una mujer, amigos de toda la vida con personalidades totalmente opuestas que cada año viajan juntos en vacaciones y comienzan a descubrir que podrían ser perfectos el uno para el otro. Con Emily Bader y Tom Blyth, dirigida por Brett Haley.

El payaso del maizal (HBO Max)

Un filme estadounidense de terror en el que un remoto pueblo del Medio Oeste de los Estados Unidos es acechado por una entidad sobrenatural que toma la forma de un payaso asesino. Protagonizada por Katie Douglas y Aaron Abrams, dirigida por Eli Craig.