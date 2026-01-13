“Cine & Jazz” propone nuevo ciclo en El Otro Teatro

El Ojo Blindado, el ciclo de cine alternativo de El Otro Teatro, comenzará este miércoles su programación del 2026 con “Cine & Jazz”. “Round Midnight”, de Bertrand Tavernier, es la película escogida para dar inicio a esta propuesta que se desarrollará todos los miércoles de enero y febrero, con acceso libre y gratuito.

La trama presenta a Dale Turner, un saxofonista de trayectoria que decide ir a París, en medio de una intensa lucha para combatir su alcoholismo.

Una noche, tras su presentación en un club parisino, conoce a Francis, un dibujante incomprendido, quien todas las noches se recuesta por el ventanal del club a escuchar al saxofonista que tanto admira, pero no tiene dinero para entrar al local. Ambos entablan una amistad que les dejará huellas profundas.

La película, estrenada en 1986, cuenta con las actuaciones de Dexter Gordon, Herbie Hancock, François Cluzet y una participación especial del cineasta Martin Scorsese. Ganó un Óscar por su banda sonora original.

