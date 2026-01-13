“El agente secreto” ¿se estrenará comercialmente en Paraguay?

“El agente secreto”, la película del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Película en lengua extranjera. También hizo historia al coronar a Wagner Moura como el primer actor brasileño en ganar un Globo de Oro.

Tras la ceremonia del domingo, la película ambientada en la dictadura militar del vecino país, se perfila a figurar entre las nominadas para los Premios Óscar. En su palmarés también suma los premios a Mejor Actor y Mejor Director del Festival de Cannes, Francia, donde en mayo pasado celebró su estreno mundial.

Llamativamente, la película no figura en el listado de próximos estrenos de los cines de Paraguay.

“El agente secreto” sí ya tuvo una única proyección en Paraguay. Fue el pasado 31 de octubre, en Ciudad del Este, en el marco de la apertura del Festival 3 Margens.

Fuentes consultadas por ABC señalaron que es probable que el filme no tenga un estreno comercial en las salas de nuestro país. Hasta el momento, ninguna distribuidora confirmó la exhibición en salas de Paraguay.

La distribución regional de la película está a cargo de la plataforma MUBI. La misma anunció ayer, a través de las redes sociales, que la película estará llegando el próximo 26 de febrero a los cines de México, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Centroamérica.