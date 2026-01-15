Exterminio: El templo de huesos

Título original: 28 Years Later: The Bone Temple
Dirección: Nia DaCosta
Guion: Alex Garland
Elenco: Ralph Fiennes, Jack O’Connor, Alfie Williams, Chi Lewis-Parry, Erin Kellyman, Emma Laird, Louis Ashbourne Serkis, Maura Bird, Ghazi Al Ruffai, Sam Locke
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 109 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 15:50; 19:50; 22:20 (en español); 13:10; 18:40; 21:40 (subtitulada). Premier, 15:50 (en español); 13:10; 18:40; 21:40 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 19:15; 21:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:30; 15:45; 20:10; 22:15 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 20:10; 22:20 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 15:10; 17:20; 19:30; 21:15 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:40; 15:50 (en español); 21:00 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:00 (en español); 21:15 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:40; 15:50; 21:00 (en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 18:20; 22:30 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:40; 15:50; 21:00 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:40; 21:15 (en español).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 21:20 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 16:00; 20:45 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:20 (en español).