Ciclo “El Ojo Blindado” proyectará “Bird”, filme sobre la vida del saxofonista Charlie Parker

La edición 2026 de El Ojo Blindado avanza durante enero y febrero con una programación que explora los vínculos entre el cine y el jazz, dos lenguajes artísticos atravesados por la improvisación, la intensidad emocional y la búsqueda constante de nuevas formas expresivas.

Este miércoles 21 de enero, la propuesta invita a sumergirse en la vida y la música de una de las figuras más influyentes del siglo XX: Charlie “Bird” Parker.

Dirigida por Clint Eastwood, “Bird” (1988) reconstruye la trayectoria del músico nacido en 1921, responsable de revolucionar el jazz moderno y de marcar a generaciones enteras de intérpretes. Desde su llegada a Nueva York en 1940, Parker deslumbró por su capacidad única para la improvisación y por una concepción musical que parecía ir siempre un paso más adelante de su tiempo.

La película retrata con sensibilidad ese impulso creativo incesante, pero también los aspectos más oscuros de su existencia: la fragilidad emocional, los excesos y una lucha interior permanente que acompañó su obra hasta su temprana muerte en 1955. En una interpretación ampliamente reconocida, Forrest Whitaker encarna a Parker con una intensidad que captura tanto la genialidad como la tragedia del personaje.

Lejos de una biografía convencional, Eastwood construye un relato íntimo, atento a los silencios y a los climas, donde la música funciona como motor narrativo y como refugio. BIRD se convierte así en un retrato honesto y conmovedor de un artista que persiguió incansablemente un sentido absoluto de la música.

El ciclo “Cine & Jazz” se desarrolla todos los miércoles de enero y febrero en elotroteatro (Tacuary 1046). La sala abre a las 19:30 y la proyección comienza puntualmente a las 20:30. La entrada es libre y gratuita.