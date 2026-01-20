Camaleón Teatro estrena en Itá “Acecho”, un drama sobre los riesgos del mundo digital

Acecho es una obra teatral que aborda de manera directa y sensible una de las problemáticas sociales más urgentes de la actualidad: el grooming y el acoso digital que afecta silenciosamente a niños, adolescentes y jóvenes, especialmente a través del uso de redes sociales y plataformas digitales. La propuesta está pensada para adolescentes mayores de 12 años, así como para adultos responsables y docentes, con el objetivo de generar conciencia, promover el diálogo y fomentar la prevención desde una mirada colectiva.

La historia sigue a Clara, una adolescente de 16 años que conoce a un joven a través de las redes sociales. Lo que comienza como un vínculo aparentemente inofensivo deriva en una situación de riesgo que la conduce al borde de una experiencia trágica. A partir de este relato, la obra pone en escena los peligros del acoso digital y subraya la importancia de la responsabilidad adulta frente a estas formas de violencia contemporánea.

La función se realizará el viernes 21 de febrero, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal Prof. Celso Bazán de la ciudad de Itá. El acceso tendrá un costo de 30.000 guaraníes en entradas anticipadas, disponibles a través de las redes sociales de la compañía, y de 40.000 guaraníes en boletería el día de la función.

La obra está escrita y dirigida por Alexander López y cuenta con las actuaciones de Mabel Ayala, Francisco Centurión, Sebastián Struway, Juan Ayala, Ana Colmán y Evelyn Olmedo. La producción ejecutiva y general está a cargo de Camaleón Teatro, elenco que se caracteriza por crear propuestas escénicas que combinan entretenimiento y contenido, transitando desde la comedia hasta el drama para invitar al público a reflexionar sobre los temas que atraviesan a la sociedad.

Desde su conformación en 2022, Camaleón Teatro ha presentado obras como C. Caramelos, Hasta que la tierra nos separe, Un papá para Sara, Las aventuras de Nahuel y Flor, El ascenso y El candidato.

Con Acecho, la compañía presenta por primera vez en Itá una obra de estilo dramático, con un marcado enfoque en la concienciación social y la intención de generar un impacto profundo en la comunidad iteña. El elenco funciona en Asunción y en Itá, en esta última con actores netamente iteños, desde el 2024.