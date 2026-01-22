El vengador tóxico

Título original: The Toxic Avenger
Dirección: Macon Blair
Guion: Macon Blair (basado en una película escrita por Joe Ritter)
Elenco: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood, Sarah Niles, Julia Davis, Julian Kostov
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 102 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 17:10 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 12:30; 16:30 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:30; 21:30 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:30; 21:30 (en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 17:30 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:30; 21:30 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 18:50 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00; 19:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 17:00 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:10 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:00; 17:00 (en español).