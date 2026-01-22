Cine y TV
El vengador tóxico

Un limpiador que trabaja en una compañía de químicos sufre un accidente que lo trasforma en un justiciero mutante.

Título original: The Toxic Avenger

Dirección: Macon Blair

Guion: Macon Blair (basado en una película escrita por Joe Ritter)

Elenco: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood, Sarah Niles, Julia Davis, Julian Kostov

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 102 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 17:10 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 12:30; 16:30 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:30; 21:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:30; 21:30 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 17:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:30; 21:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 18:50 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00; 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 17:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:10 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:00; 17:00 (en español).