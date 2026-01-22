Oscar 2026: todos los nominados

La carrera por el Oscar 2026 ya tiene a sus protagonistas. Este jueves, desde el Samuel Goldwyn Theater, los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron los nombres que competirán por la estatuilla dorada el próximo 15 de marzo. La gran sorpresa de la jornada fue el dominio absoluto de Los Pecadores (Sinners), de Ryan Coogler, que alcanzó las 16 nominaciones, estableciendo un nuevo hito en la industria.
A continuación, la lista de nominaciones a los premios Oscar:
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloe Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
- Ryan Coogler (Los pecadores)
Mejor actor protagonista
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Los pecadores)
- Wagner Moura (Agente secreto)
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckey (Hamnet)
- Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renata Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Los pecadores)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgard (Valor sentimental)
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wumi Mosaku (Los pecadores)
- Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor película internacional
- Agente secreto
- Un simple accidente
- Valor Sentimental
- Sirat
- La voz de Hind
Mejor documental
- La solución al estilo de Alabama
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud
- Children No More: Were and are Gone
- El diablo está ocupado
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Deux personnes échangeant de la salive
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Los pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Suprmene
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor montaje
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kohuno
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor banda sonora original
- Begonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Un batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
- “Golden” (Las guerreras KPop)
- “Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)
- “I Lied To You” (Los pecadores)
- “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)
- “Train Dreams” (Sueños de trenes)
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Jurassic World: Renacer
- The Lost Bus
- Los pecadores
Los premios Oscar 2026 se entregarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Conan O’Brien regresa como presentador de la ceremonia.
Este año se anunciaron los nominados a una nueva categoría: mejor reparto. Cada categoría tiene cinco nominados, a excepción de mejor película, que tiene un límite de 10.
