Oscar 2026: todos los nominados

La carrera por el Oscar 2026 ya tiene a sus protagonistas. Este jueves, desde el Samuel Goldwyn Theater, los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron los nombres que competirán por la estatuilla dorada el próximo 15 de marzo. La gran sorpresa de la jornada fue el dominio absoluto de Los Pecadores (Sinners), de Ryan Coogler, que alcanzó las 16 nominaciones, estableciendo un nuevo hito en la industria.

A continuación, la lista de nominaciones a los premios Oscar:

Mejor película

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor dirección

Chloe Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Ryan Coogler (Los pecadores)

Mejor actor protagonista

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Los pecadores)

Wagner Moura (Agente secreto)

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckey (Hamnet)

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renata Reinsve (Valor sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Los pecadores)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (Weapons)

Wumi Mosaku (Los pecadores)

Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor película internacional

Agente secreto

Un simple accidente

Valor Sentimental

Sirat

La voz de Hind

Mejor documental

La solución al estilo de Alabama

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud

Children No More: Were and are Gone

El diablo está ocupado

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Deux personnes échangeant de la salive

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Agente secreto

Los pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Suprmene

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor montaje

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kohuno

Los pecadores

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor banda sonora original

Begonia

Frankenstein

Hamnet

Un batalla tras otra

Los pecadores

Mejor canción original

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

“Golden” (Las guerreras KPop)

“Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)

“I Lied To You” (Los pecadores)

“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)

“Train Dreams” (Sueños de trenes)

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sirat

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Jurassic World: Renacer

The Lost Bus

Los pecadores

Los premios Oscar 2026 se entregarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Conan O’Brien regresa como presentador de la ceremonia.

Este año se anunciaron los nominados a una nueva categoría: mejor reparto. Cada categoría tiene cinco nominados, a excepción de mejor película, que tiene un límite de 10.

