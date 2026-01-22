Cine y TV
Oscar 2026: todos los nominados

Hamnet película
Jessie Buckey fue nominada como "mejor actriz protagonista" en los Premios Oscar 2026.Universal Pictures

La Academia de Hollywood reveló la lista oficial de candidatos para la 98.ª edición de los premios. La película “Los Pecadores” (Sinners) hizo historia al convertirse en la cinta más nominada de todos los tiempos.

Por Carolina Sales

La carrera por el Oscar 2026 ya tiene a sus protagonistas. Este jueves, desde el Samuel Goldwyn Theater, los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron los nombres que competirán por la estatuilla dorada el próximo 15 de marzo. La gran sorpresa de la jornada fue el dominio absoluto de Los Pecadores (Sinners), de Ryan Coogler, que alcanzó las 16 nominaciones, estableciendo un nuevo hito en la industria.

A continuación, la lista de nominaciones a los premios Oscar:

Mejor película

  • Bugonia
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor dirección

  • Chloe Zhao (Hamnet)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)
  • Ryan Coogler (Los pecadores)

Mejor actor protagonista

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Los pecadores)
  • Wagner Moura (Agente secreto)

Mejor actriz protagonista

  • Jessie Buckey (Hamnet)
  • Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renata Reinsve (Valor sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Los pecadores)
  • Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning (Valor sentimental)
  • Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)
  • Amy Madigan (Weapons)
  • Wumi Mosaku (Los pecadores)
  • Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor guion original

  • Blue Moon
  • Un simple accidente
  • Marty Supreme
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor guion adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2

Mejor película internacional

  • Agente secreto
  • Un simple accidente
  • Valor Sentimental
  • Sirat
  • La voz de Hind

Mejor documental

  • La solución al estilo de Alabama
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

  • Todas las habitaciones vacías
  • Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud
  • Children No More: Were and are Gone
  • El diablo está ocupado
  • Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The girl who cried pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor cortometraje

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • El drama de época de Jane Austen
  • The Singers
  • Deux personnes échangeant de la salive

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Agente secreto
  • Los pecadores

Mejor dirección de fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Suprmene
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores

Mejor montaje

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein
  • Kohuno
  • Los pecadores
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor banda sonora original

  • Begonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Un batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor canción original

  • “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
  • “Golden” (Las guerreras KPop)
  • “Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)
  • “I Lied To You” (Los pecadores)
  • “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)
  • “Train Dreams” (Sueños de trenes)

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sirat

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1
  • Jurassic World: Renacer
  • The Lost Bus
  • Los pecadores

Los premios Oscar 2026 se entregarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Conan O’Brien regresa como presentador de la ceremonia.

Este año se anunciaron los nominados a una nueva categoría: mejor reparto. Cada categoría tiene cinco nominados, a excepción de mejor película, que tiene un límite de 10.

