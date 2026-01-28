Festival Internacional Goitacá de Cine abre sus puertas a producciones de la región

Hasta el próximo 20 de febrero estará abierta la convocatoria del Festival Internacional Goitacá de Cine para las producciones que quieran participar de la segunda edición de este evento que se desarrolla en Campos dos Goytacazes, una localidad del estado de Río de Janeiro, Brasil.

“Consideramos muy importante tener películas de países de América Latina como Paraguay, Argentina, Chile y otros”, expresó Fernando Sousa, director del festival. Añadió que la intención es poder tener una amplia representación de los países latinoamericanos en la muestra internacional.

“Yo pienso que es posible y hay una intención de hacer una muestra dedicada a América Latina”, sostuvo. En este sentido, afirmó que no puede confirmar si será ya en este año o en próximas ediciones.

La convocatoria está dirigida a producciones realizadas a partir de 2025, tanto cortometrajes como largometrajes. Sousa afirmó que recibirán películas documentales o de ficción para este evento que se realizará del 6 al 11 de agosto.

Indicó además que las obras pueden ser inéditas o que ya hayan sido estrenadas previamente. Las bases y condiciones pueden ser consultadas en el enlace disponible en la cuenta de Instagram @festivalgoitaca.

El evento cuenta con cinco muestras competitivas: Brasileira, Internacional, Zezé Motta, Olhares do Interior y Cabrunquinho, además de la inédita Muestra sobre el futuro del clima.

Sousa señaló que el Festival Internacional Goitacá de Cine nació buscando ofrecer algo fuera de los grandes centros urbanos del Brasil, en esta localidad ubicada en la región noroeste del estado de Río de Janeiro.

“Es una región que tiene un potencial enorme para la producción cinematográfica, pero hay que explorar todo ese potencial con más ganas. Sobre todo tenemos interés de que la industria, la producción y la creación se haga en el interior”, acotó.

En medio de esta reflexión sobre la importancia de diversificar las voces en el cine brasileño, el director del festival también habló de lo que está pasando en la industria del vecino país tras el Óscar obtenido por “Aún estoy aquí” y las nominaciones de “El agente secreto”.

Afirmó que la gente está muy feliz con estos reconocimientos y otros que están logrando otras películas como “Manas”, además de la presencia en festivales como la Berlinale y otros.

“Creo que es un buen momento para el cine brasileño. Pero acá, al mismo tiempo en que hay muchas expectativas de los realizadores, hay una laguna muy importante que es la reglamentación del streaming”, explicó.

Sostuvo que hay un proyecto de ley que está paralizado en el Congreso y “el gobierno tampoco hace cosas para que haya un avance efectivo”. Recordó que hasta el propio Wagner Moura, actualmente nominado al Óscar como Mejor Actor, se pronunció recientemente al respecto.

Encuentro y formación

Por otra parte, Sousa comentó que el festival cuenta además con espacios de formación y un mercado denominado Cine Market Goitacá, con el que apuntan a generar una mayor conexión entre el cine de Brasil y los demas países de Latinoamérica.