Premios Platino 2026: estas son las producciones paraguayas preseleccionadas

La organización de los Premios Platino dio a conocer hoy la lista de preseleccionados para su XIII edición. En total, fueron escogidas 258 producciones, de entre 1208 participantes de toda Iberoamérica.

La representación paraguaya está encabezada por el largometraje “Sé Valiente”, de Marcelo Torcida; que cuenta con 17 candidaturas. Le sigue el documental “Bajo las banderas, el sol”, de Juanjo Pereira, que está preseleccionado en tres categorías.

El listado también incluye a la coproducción “El príncipe de Nanawa” y a la serie paraguaya “Solo por unos días”.

“Sé valiente”, una película inspirada en hechos de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870) está preseleccionada como Mejor Película Iberoamericana de Ficción y también para el Premio al Cine en Educación y Valores.

Marcelo Torcida está preseleccionado en la categoría Mejor Dirección, mientras que Franco Gallardo integra el listado de candidatos a Mejor Interpretación Masculina, mientras que Abigail Cubilla está en el de Mejor Interpretación Femenina.

En la categoría de Mejor Interpretación masculina de reparto están Joaquín Díaz Sacco y Matías Miranda, mientras que en Mejor Interpretación femenina de reparto representan a “Sé valiente” las actrices Dahiana Acosta y Gabriela Cubilla.

La película también está preseleccionada en las siguientes categorías: Música Original (Borja Évora Muñoz), Guion (Marcelo Torcida), Dirección de Montaje (Marcelo Torcida y Francisco D’Eufemia), Dirección de Arte (Marcelo Torcida), Fotografía (Óscar Ayala Paciello), Dirección de Sonido (Germán Acevedo y Marcelo Torcida), Dirección de Vestuario (Marcelo Torcida) y Efectos Especiales (Leo Sobrino y Marcelo Perfumo)

“Bajo las banderas, el sol”, por su parte, integra el listado de candidatos a Mejor Película Documental, al igual que “El príncipe de Nanawa”, de la cineasta argentina Clarisa Navas, que retrata a un niño que vive en la zona fronteriza de Nanawa (ex Puerto Elsa).

“Bajo las banderas, el sol” también aparece entre las preseleccionadas a Mejor Dirección de Montaje, por el trabajo de Manuel Embalse; y a Mejor Dirección de Sonido, por la labor de Julián Galay.

La serie paraguaya “Solo por unos días”, en tanto, está entre las preseleccionadas para el premio a la Mejor Serie de Larga Duración.

Tras esta preselección, la siguiente ronda será el shortlist y luego las nominaciones de cara a la gala que se realizará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret, en Riviera Maya, Quintana Roo (México).

Los Premios Platino son organizados conjuntamente por EGEDA y FIPCA, en colaboración con las asociaciones de productores y las Academias de Cine Iberoamericanas. Este año, los países con mayor cantidad de títulos preseleccionados son: España (34), México (34), Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19).