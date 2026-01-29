Cine y TV
Sirāt

Un hombre intenta encontrar a su hija, quien desapareció en el desierto en Marruecos, y emprende su búsqueda acompañado por su hijo y un grupo de jóvenes que fueron a un festival musical.

Dirección: Óliver Laxe

Guion: Óliver Laxe y Santiago Fillol

Elenco: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 115 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:10; 21:50 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:40 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 17:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 15:15 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 20:50 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 20:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:30 (en español).