Dirección: Óliver Laxe
Guion: Óliver Laxe y Santiago Fillol
Elenco: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 115 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:10; 21:50 (en español).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:40 (en español).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 17:30 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 15:15 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 20:50 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 20:50 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:30 (en español).