Tráiler de Stranger Things “Relatos del ’85″: todo sobre la nueva serie animada de Netflix

Hawkins y todo el universo de Stranger Things vuelve a las pantallas de Netflix con una nueva propuesta. Esta vez es en formato animado y aunque no es una secuela del final de la quinta temporada, funciona como una pieza clave del rompecabezas. La trama se sitúa en el invierno de 1985, ubicándose cronológicamente entre la Temporada 2 y la Temporada 3.

La serie tiene un objetivo claro: enriquecer la mitología de la franquicia y responder preguntas que quedaron en el aire, bajo la premisa de que “algo del Otro Lado debió haber sobrevivido”.

¿Cuándo se estrena Stranger Things “Relatos del ’85″

Fecha de estreno: 23 de abril de 2026.

Formato: Miniserie de 3 episodios.

Estilo: Animación que permite explorar amenazas sobrenaturales inéditas que serían imposibles de costear o realizar en live-action.

El regreso del grupo original

A diferencia de otros spin-offs que suelen cambiar de protagonistas, esta serie animada apuesta por la nostalgia pura. Volveremos a ver al núcleo de Hawkins en su etapa más emblemática:

Once (Eleven)

Mike, Dustin, Lucas y Will

Max (en una etapa previa a los eventos del Starcourt Mall)

El enfoque principal será un caso inédito que pondrá a prueba la química y el trabajo en equipo del grupo, manteniendo la esencia ochentera que definió a la producción original.

