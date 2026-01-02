El final de Stranger Things y la promesa de una amistad inquebrantable

Los hermanos Duffer cumplieron su promesa de darnos adrenalina y efectos dignos de la gran pantalla en el final de Stranger Things, pero ese despliegue técnico no logró tapar las flaquezas del guion. La tensión construida durante casi una década —desde los primeros experimentos en el laboratorio con el Dr. Brenner hasta la aparición de Vecna y su conexión con el Mind Flayer— desembocó en una batalla final que supo a poco. Por momentos, el relato tropezó con fórmulas que ya habíamos visto en temporadas anteriores; la pelea se sintió como un eco de conflictos pasados, solo que en un escenario más grande y ruidoso.

Este sinsabor del episodio también afectó al elenco. El alma de la serie siempre fue la entrega de sus actores, pero en este cierre hubo contrastes inevitables. Gaten Matarazzo, Joe Keery, Finn Wolfhard, Sadie Sink y Noah Schnapp demostraron un crecimiento actoral inmenso; sus interpretaciones alcanzaron una profundidad que sostuvo los momentos más flojos de la temporada final de la serie. En el otro extremo, la actuación de Millie Bobby Brown se sintió distante, con una frialdad que le quitó fuerza a la evolución de Eleven (Once). Además, el guion no supo qué hacer con el talento de Winona Ryder y David Harbour, dejándolos atrapados en subtramas que no estaban a su nivel.

Tropezones en el relato: el vicio de explicarlo todo

Hubo errores que pesaron. La historia pasó por alto respuestas clave, como el misterio de las fechas en Hawkins o el vínculo pasado entre Henry Creel y los adultos del pueblo. Estas son preguntas sin respuesta, que tal vez los productores busquen responder en otros programas derivados de la serie, pero, que al día de hoy, se sienten como agujeros en el guion, o simplemente pereza de sus creadores que no se tomaron el tiempo de cerrar sus ideas iniciales.

Otro punto flojo fue que el ritmo que se volvió lento por culpa de conversaciones reflexivas que daban vueltas sobre lo mismo. Los guionistas cayeron en el error de usar diálogos demasiado explicativos: intentaron decir con palabras lo que las imágenes no lograban generar. Esa necesidad de subrayar lo evidente mostró cierta falta de confianza en la puesta en escena, haciendo que momentos que debían ser emocionantes se sintieran densos o repetitivos.

El triunfo de la nostalgia y un cierre emotivo

A pesar de los baches, los creadores dieron en el clavo con el cierre de los personajes; su evolución se percibió natural y honesta.

Al final, la historia recuperó la magia y los guiños a los 80, devolviéndonos ese encanto que la convirtió en un fenómeno mundial. La atmósfera nostálgica funcionó como una máquina del tiempo hacia una época más sencilla, más ligera. Con el fin de la travesía, Hawkins rompió por fin sus cadenas con la oscuridad y recuperó la paz. Nos quedamos con la imagen de un grupo de amigos que, entre lágrimas, entendió que crecer implica despedidas, que a veces hay que perder para ganar y que, en un mundo lleno de monstruos, la respuesta más poderosa sigue siendo la fe ciega en el otro: ese valiente “‘yo creo” que lo cambia todo.

El relato circular de los Duffer, acompañado de una banda sonora impecable, reafirmó la esencia de Stranger Things. Todo terminó donde empezó, dándole valor a esa regla que los hermanos marcaron desde el primer día: “los amigos no mienten”.

Ficha Técnica: Stranger Things

Información General

Creadores: Matt y Ross Duffer (Hermanos Duffer).

Género: Ciencia ficción, suspenso, drama sobrenatural y fantasía.

País de origen: Estados Unidos.

Idioma original: Inglés.

Plataforma de difusión: Netflix.

Estreno inicial: 15 de julio de 2016.

Estreno final: 31 de diciembre de 2025.

Producción y Guion

Guionistas principales: Matt y Ross Duffer, Paul Dichter, Kate Trefry, Curtis Gwinn.

Productores ejecutivos: Shawn Levy, Dan Cohen, Brian Wright, Cindy Holland, Matt Thunell, Karl Gajdusek e Iain Paterson.

Empresas productoras: 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre y Upside Down Pictures (T5).

Banda sonora: Michael Stein y Kyle Dixon (Survive).

Reparto Principal