Diro Romero y la gran oportunidad de “Narciso”

Diro Romero lleva más de una década trabajando en la escena local, principalmente en el teatro. También realizó algunos cortometrajes y pequeños papeles en largometrajes, por lo que “Narciso” representa una gran oportunidad de mostrar su trabajo.

“Es mi primera vez en un festival internacional presentando una película. Vamos a estar ahí con todo el equipo”, señaló en relación al estreno mundial de “Narciso”, que se exhibirá el próximo 17 de febrero en el Festival Internacional de Cine de Berlín, más conocido como Berlinale.

El actor recordó que llegó a la película de Marcelo Martinessi a partir de un casting general, organizado por La Babosa Cine, para el que buscó el perfil que mejor le quedaba.

“Es una emoción increíble y es algo que todos los actores esperamos también que nos llegue y más que nada en una producción así, grande”, expresó.

En este sentido, recordó que “Narciso” fue realizado en coproducción entre siete países, que involucró tanto a profesionales locales como extranjeros.

Diro describió a Narciso como un personaje “magnético”, que está basado en un libro de Guido Rodríguez Alcalá y en una historia real, lo que le permitió tener “ciertas directrices y puntos de partida” a la hora de construir el personaje.

“Si bien no es algo biográfico, sí pude tomar ciertos puntos de partida y ciertas características. A raíz de eso empezó una búsqueda que mueve un poco el estatus de la sociedad en ese momento, que era una aparente calma, que estaba todo controlado pero en realidad se empezaba a instalar el régimen militar”, explicó.

La película está ambientada a finales de la década de 1950 y, según indicó Diro, su personaje rompe un poco de esa aparente calma que había en el país. “Instala el rock and roll y empieza a pasar en radios y comienza a tener bastantes adeptos”, detalló.

El actor, que tuvo cerca de un año para trabajar en la construcción de su personaje, comentó que tomó clases de baile de rock de los 50 para algunas escenas.

Detalló además que en la trama de Narciso también están presentes la memoria y el deseo. “El personaje es bastante magnético, entonces todos tienen cierta fijación hacia Narciso”, acotó.

Diro Romero celebró esta oportunidad afirmando: “Voy a poder mostrar el trabajo y la experiencia que estuve ganando en estos años. Es la oportunidad de empezar otro camino en la carrera y que se abran más puertas, a grandes producciones también”.

Finalmente invitó al público a acompañar este estreno en el que estarán representando a Paraguay. “Estamos muy contentos de llevar esta historia, de mostrar un poco lo que es nuestra cultura, nuestra historia”, concluyó.