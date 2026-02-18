“Narciso” celebra su estreno en la Berlinale recibiendo reseñas positivas

Con una comitiva encabezada por el cineasta paraguayo Marcelo Martinessi y el productor Sebastián Peña Escobar, “Narciso” celebró ayer su estreno mundial en la Berlinale, donde forma parte de la sección Panorama del reconocido festival alemán.

Los actores paraguayos Diro Romero, Manuel Cuenca, Margarita Irún, Natalia Cálcena, Aníbal Ortiz y Belén Vierci estuvieron en la première, al igual que el actor argentino Nahuel Pérez-Biscayart y la actriz española Mona Giménez.

Igualmente estuvieron presentes varios productores que son parte de este trabajo conjunto entre siete países y que se inspira libremente en las investigaciones de Guido Rodríguez Alcalá para su novela “Narciso”.

El actor paraguayo Arturo Fleitas, que reside en Uruguay hace varias décadas, no pudo estar presente en el evento, pero envió un mensaje a sus compañeros, el cual fue compartido por Irún en sus redes sociales.

“Tengo la necesidad de escribirles para, de alguna manera, estar allí con ustedes, poniendo el hombro con ustedes, representando a Paraguay y a Latinoamérica con ustedes, ser uno con ustedes, tal como lo fuimos en las duras e inolvidables noches de rodaje en las que temía no llegar al final”, expresó.

“Con ustedes están también nuestros amados Mauricio y Amancay, siempre vivos en nuestro amor y nuestro recuerdo. Van abrazos a montones”, agregó Fleitas, recordando a los fallecidos audiovisualistas paraguayos Amancay Stumpfs y a Mauricio Rial.

Mientras la película comenzó a proyectarse en el Zoo Palast Berlin, se empezaron a publicar las primeras reseñas del nuevo trabajo de Martinessi.

Serena Seghedoni, del sitio Loud and Clear, señaló: “Basándose en la vida real, Marcelo Martinessi cuenta una historia oportuna y conmovedora de represión, rebelión y el tipo de sociedad que nos convierte en monstruos y perseguidores”.

Por su parte, el sitio International Cinephile Society publicó una reseña escrita por Erwan Desbois que señala: “La película es visualmente magnífica y esta belleza sirve a un propósito narrativo y dramático: sumergirnos completamente en la época, vivirla como si fuera el presente”.

“Así, no estamos simplemente viendo un drama de época; experimentamos desde el corazón, directamente, sus atemporales impulsos y dificultades emocionales (a nivel individual) y políticos (una vez que se empieza a pensar globalmente), sus complejidades y verdades”, agrega la reseña, que le otorgó cuatro de cinco estrellas.