Amélie y los secretos de la lluvia

Una niña belga que vive con su familia en Japón desarrolla una atípica forma de comprender el mundo a su alrededor.

Título original: Amélie et la métaphysique des tubes

Dirección: Maïlys Vallade y Liane-Cho Han

Guion: Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Aude Py y Eddine Noël (basado en una novela de Amélie Nothomb)

Elenco: Loïse Charpentier, Emmylou Homs, Victoria Grosbois, Yumi Fujimori, Cathy Cerdà, Marc Arnaud, Laetitia Coryn

Calificación: Apta para todo público

Duración: 77 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:40; 16:20 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:20; 19:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:00; 18:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:45; 17:20 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:30 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00 (en español).