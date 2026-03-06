¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Este fin de semana, el concierto de lanzamiento del nuevo disco de Harry Styles podrá ser visto a través de Netflix. Además, la semana trajo novedades televisivas de drama, comedia y suspenso, además de la nueva película del director del clásico argentino El secreto de sus ojos.

Especiales

Harry Styles: Una noche en Manchester (Netflix)

Transmisión del concierto que el cantante británico Harry Styles dará hoy en Manchester, Inglaterra, por el lanzamiento de su nuevo disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El concierto estará disponible en Netflix el domingo desde las 16:00.

Películas

Parque Lezama (Netflix)

La nueva película del cineasta argentino Juan José Campanella, ganador del Óscar por El secreto de sus ojos, es una comedia dramática sobre la improbable amistad que entablan un exmilitante comunista y un hombre con opiniones opuestas a la suya. Protagonizan Eduardo Blanco y Luis Brandoni.

Máquina de guerra (Netflix)

Un thriller de acción y ciencia ficción en el que un equipo de reclutas de los Rangers de Estados Unidos que llevan a cabo un entrenamiento acaba enfrentándose inesperadamente a una amenaza alienígena. Con Alan Ritchson y Dennis Quaid, dirigida por Patrick Hughes.

Flow callejero 3 (Netflix)

La entrega final de la saga francesa Flow callejero, en la que los hermanos Traoré buscan aprovechar una última oportunidad para escapar de su vida criminal. Protagonizada por Kery James y dirigida por James y Leïla Sy.

Series

Vladimir (Netflix)

Una miniserie de comedia dramática basada en el libro homónimo de Julia May Jones sobre una mujer de mediana edad que experimenta una intensa obsesión con un compañero de trabajo más joven. Protagonizada por Rachel Weisz, Leo Woodall y John Slattery.

Doc (Netflix)

Una nueva serie mexicana de drama médico en el que un médico pierde la memoria luego de un intento de asesinato, y debe intentar recomponer su vida. Con Juan Pablo Medina, Gabriela de la Garza y Stephanie Cayo.

El joven Sherlock (Amazon Prime Video)

Una nueva serie británica que explora la juventud del icónico detective Sherlock Holmes, quien debe utilizar su intelecto para aclarar crímenes y enfrentarse a un peligroso complot. Protagonizan Hero Fiennes-Tiffin, Dónal Finn y Joseph Fiennes.

Rooster (HBO Max)

Una nueva serie estadounidense de comedia sobre un escritor que acaba envuelto en una maraña académica cuando intenta apoyar a su hija, una profesora de universidad, durante un difícil momento familiar. Con Steve Carell, Charly Clive y Danielle Deadwyler. Estreno el domingo.

Un novio por suscripción (Netflix)

Una comedia romántica coreana sobre una mujer que recurre a un servicio de citas en línea que acaba conectándola con un posible romance muy real. Protagonizada por Jisoo y Seo In-guk.

Furtivo (Apple TV+)

Una nueva serie francesa de suspenso en el que un grupo de amigos que cazan juntos frecuentemente se topan con desconocidos que empiezan a cazarlos a ellos. Con Benoît Magimel y Mélanie Laurent.

El asesino de TikTok (Netflix)

Una serie documental española sobre la investigación para esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en 2023, que fue vinculada a un creador de contenidos en redes sociales.