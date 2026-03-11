¿Dónde puedo ver las películas nominadas a los premios Óscar?

Este domingo tendrá lugar la edición 98 de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, uno de los galardones más importantes del cine a nivel mundial.

Varias de las películas nominadas se encuentran disponibles en Paraguay a través de plataformas de streaming, están actualmente en cines o llegarán a las salas en las próximas semanas, por lo que te presentamos una breve guía para que sepas dónde podés encontrar los filmes nominados y ponerte al día antes de la ceremonia de premiación.

En cines

La mayoría de las películas nominadas a los premios Óscar que pasaron por cines de Paraguay ya salieron de la cartelera semanal. Sin embargo, varias de ellas tendrán funciones este fin de semana con motivo de la ceremonia del domingo.

Este fin de semana se podrá volver a ver en cines el filme de terror Pecadores, del director Ryan Coogler (nominada a 16 premios Óscar); Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (13 nominaciones); Marty Supremo, de Josh Safdie (nueve nominaciones); Hamnet, de Chloé Zhao (ocho nominaciones); Bugonia, de Yorgos Lanthimos (cuatro nominaciones) y Zootopia 2 (nominado a mejor película animada).

En HBO Max

La plataforma HBO Max es la que cuenta con el mayor número de películas nominadas ya disponibles en su catálogo, entre ellas el filme con más nominaciones de esta edición y de toda la historia de los premios de la Academia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pecadores, el filme de terror vampírico ambientado en el sur profundo de los Estados Unidos de la década de 1930, del director Ryan Coogler, rompió récords al lograr nada menos que 16 nominaciones, incluyendo las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor actor (Michael B. Jordan), mejor actor secundario (Delroy Lindo), mejor actriz secundaria (Wunmi Mosaku) y mejor guion original.

En HBO Max está también la segunda película más nominada de esta edición de los Óscar, Una batalla tras otra, la comedia negra del director Paul Thomas Anderson sobre la lucha de un exrevolucionario por salvar a su hija de una persecución militar.

Una batalla tras otra logró 13 nominaciones en categorías como mejor película, mejor dirección, mejor actor (Leonardo DiCaprio), mejor actor secundario (Benicio del Toro y Sean Penn), mejor actriz secundaria (Teyana Taylor) y mejor guion adaptado.

También están en HBO Max la película de terror La hora de la desaparición, que pasó por cines de Paraguay hace unos meses y que logró una nominación: mejor actriz secundaria para Amy Madigan; y Jurassic World: Renace, candidata al Óscar a los mejores efectos visuales.

Y esa plataforma cuenta también con los documentales Alabama: Presos del sistema (nominado a mejor largometraje documental), Armado con una cámara: Vida y muerte de Brent Renaud y El Diablo no descansa (ambos nominados a mejor documental corto).

En Netflix

Como suele ocurrir cada año, Netflix tiene mucha presencia en esta edición de los premios Óscar, y lógicamente todas sus producciones originales nominadas están disponibles en su plataforma de streaming.

La película de Netflix con más nominaciones es Frankenstein, la adaptación de Guillermo del Toro del clásico literario de ciencia ficción de Mary Shelley, que logró nueve nominaciones y apunta, entre otros, a los premios de mejor película, mejor actor secundario (Jacob Elordi), mejor guion adaptado y mejor banda sonora original.

Otra candidata destacada de Netflix es el drama histórico Sueños de trenes, del director Clint Bentley, la historia de un leñador y obrero ferroviario en los Estados Unidos de principios del siglo XX, que pugna por cuatro premios Óscar, entre ellos mejor película y mejor guion adaptado.

Además, uno de los grandes éxitos animados de 2025, el filme musical de fantasía Las guerreras K-pop, también está presente con dos nominaciones: mejor película animada y mejor canción original por el tema Golden.

El catálogo de Netflix también incluye los documentales La vecina perfecta, nominado a mejor largometraje documental; Los cantantes; aspirante al Óscar al mejor cortometraje; y Todas las habitaciones vacías, candidato al Óscar al mejor documental corto.

En Apple TV+

La plataforma de streaming de Apple tiene en su catálogo a uno de los grandes éxitos de taquilla del año pasado, la película de carreras F1, del director Joseph Kosinski, en la que Brad Pitt interpreta a un intrépido piloto veterano de Fórmula 1. La película se adjudicó cuatro nominaciones, entre ellas mejor película y mejores efectos visuales.

También en Apple estám disponible el drama de supervivencia A través del fuego, nominado al Óscar a los mejores efectos visuales; y Abrázame en la luz, aspirante al Óscar al mejor largometraje documental.

En Disney+

Desde hoy está disponible en la plataforma de Disney el mega éxito de taquilla Zootopia 2, la secuela del filme que trascurre en una ciudad de animales, que además de conquistar récords de recaudación se alzó con una nominación al Óscar a la mejor película animada.

Otra película disponible es Elio, la más reciente película de Pixar, sobre un niño que se convierte accidentalmente en el representante de la Tierra ante la comunidad extraterrestre. El filme también está nominado al Óscar a la mejor película animada.

En Mubi

La plataforma Mubi ha cobrado fuerza en los Óscar en los últimos años y vuelve a estar presente en esta edición.

En su catálogo de streaming, Mubi ya cuenta con una de las grandes candidatas a llevarse premios importantes: Valor sentimental, el drama de Joachim Trier que aspira a nueve premios Óscar, entre ellos los de mejor película, mejor película internacional, mejor dirección, mejor actriz (Renate Reinsve), mejor actor secundario (Stellan Skarsgard) y mejor actriz secundaria (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas).

Otra candidata en ese catálogo es Fue solo un accidente, un drama del cineasta iraní Jafar Panahi nominado a dos premios: mejor película internacional y mejor guion original.

También se encuentra en esa plataforma el filme noruego La hermanastra fea, una versión retorcida del clásico cuento de Cenicienta que se encuentra nominada al Óscar al mejor maquillaje.

Además, Mubi ya estrenó en cines de Latinoamérica otras películas nominadas como la aclamada producción brasileña El agente secreto (nominada a cuatro premios, incluyendo mejor película y mejor actor para Wagner Moura) o Arco (nominada al Óscar a la mejor película animada), por lo que esos filmes seguramente se sumarán a su catálogo de streaming próximamente.

En Amazon Prime Video

En el catálogo de Amazon uno puede encontrar el drama deportivo The Smashing Machine, basado en la vida del luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr, protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt. La película logró una nominación al Óscar al mejor maquillaje.

Para alquiler o compra

Finalmente, una de las películas nominadas solo está disponibles en Paraguay para alquiler o compra a través de plataformas como Apple TV: Blue Moon, nominada al Óscar al mejor actor (Ethan Hawke).