12 de marzo de 2026 - 09:45

David

Un joven pastor israelita que decide hacer frente al gigantesco guerrero filisteo Goliat para defender a su pueblo.

Por ABC Color

Dirección: Brent Dawes y Phil Cunningham

Guion: Brent Dawes y Phil Cunningham

Elenco: Phil Wickham, Brandon Engman, Miri Mesika, Sloan Lucas Muldown, Ashley Boettcher, Jonathan Shaboo

Calificación: Apta para todo público

Duración: 109 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:50; 16:30; 19:10 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:10; 17:20 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 15:10; 19:15 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 12:45; 17:05 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:10; 15:20; 17:30 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 17:15 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:10; 15:30 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:45 (en español).

PEDRO JUAN CABALLERO

*Cinex (Shopping Dubái, Ruta PY05 casi Primero de Marzo), 13:00; 17:25; 19:40 (en español).