El guardían: Último refugio

Título original: Shelter
Dirección: Ric Roman Waugh
Guion: Ward Parry
Elenco: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie, Bill Nighy, Daniel Mays, Céline Buckens, Harriet Walker, Bryan Vigier
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 107 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:10 (en español); 19:40; 22:10 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:20; 21:40 (en español); 13:00; 15:10; 19:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:05; 21:30 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 16:00 (en español); 20:25; 22:30 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 15:00; 21:45 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:20; 18:45; 21:10 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (en español); 21:40 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:20; 16:20; 18:20; 20:35 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 14:20; 16:20; 18:20; 20:35 (en español).
ITAUGUÁ
*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 13:10; 15:10; 19:30; 21:45 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:10 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:20 (en español).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:40 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:15 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:50; 18:15; 20:45 (en español).
PEDRO JUAN CABALLERO
*Cinex (Shopping Dubái, Ruta PY05 casi Primero de Marzo), 15:20; 17:35 (en español).