Iron Lung: Océano de sangre

Título original: Iron Lung
Dirección: Markiplier
Guion: Markiplier (basado en un videojuego de David Szymanski)
Elenco: Markiplier, Caroline Kaplan, Troy Baker, Elsie Lovelock, Elle LaMont, Mick Lauer, David Pettitt, Seán McLoughlin
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 125 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:50 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 21:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:30 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:20 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30 (en español).