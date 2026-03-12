Cine y TV
Iron Lung: Océano de sangre

Una gran cantidad de estrellas y planetas, al igual que la mayor parte de la humanidad diseminada por la galaxia, han desaparecido misteriosamente. Un convicto es sellado en un submarino y enviado a explorar uno de los pocos cuerpos celestes que quedan: una luna cubierta por un océano de sangre que podría revelar secretos sobre la desaparición masiva.

Título original: Iron Lung

Dirección: Markiplier

Guion: Markiplier (basado en un videojuego de David Szymanski)

Elenco: Markiplier, Caroline Kaplan, Troy Baker, Elsie Lovelock, Elle LaMont, Mick Lauer, David Pettitt, Seán McLoughlin

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 125 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:50 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 21:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:20 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30 (en español).