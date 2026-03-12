Cine y TV
12 de marzo de 2026 - 10:40

La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 (reestreno)

Una Bella Swan recién convertida en vampiro, su esposo Edward, la familia de este y sus aliados hombres lobo deben unir fuerzas para enfrentar a las autoridades del mundo vampírico, que creen que la hija de Bella y Edward es un peligro para toda su sociedad.

Por ABC Color

Título original: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

Dirección: Bill Condon

Guion: Melissa Rosenberg (basado en una novela de Stephanie Meyer)

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Mackenzie Foy, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Nikki Reed, Billy Burke, Michael Sheen, Dakota Fanning, Lee Pace

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 115 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:00 (subtitulada). Solo viernes y lunes, 16:20 (subtitulada).