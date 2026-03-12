La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 (reestreno)

Título original: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2
Dirección: Bill Condon
Guion: Melissa Rosenberg (basado en una novela de Stephanie Meyer)
Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Mackenzie Foy, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Nikki Reed, Billy Burke, Michael Sheen, Dakota Fanning, Lee Pace
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 115 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:30 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:00 (subtitulada). Solo viernes y lunes, 16:20 (subtitulada).