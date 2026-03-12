No te olvidaré

Título original: Reminders of Him

Dirección: Vanessa Caswill

Guion: Colleen Hoover y Lauren Levine (basado en una novela de Colleen Hoover)

Elenco: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford, Lainey Wilson, Jennifer Robertson

Calificación: Para mayores de 13 años

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duración: 114 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 15:40; 18:20; 21:20 (subtitulada). Premier , 13:00; 15:40; 18:20; 21:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:00; 16:15; 18:30; 20:45 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:50; 15:00 (en español); 20:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 21:35 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:15; 18:00; 20:15 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 16:30 (en español); 20:50 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:30 (en español); 21:45 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 18:15; 20:30 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:15; 20:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 18:15; 20:30 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 17:15; 21:35 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 20:50 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 20:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:40 (en español); 21:15 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 16:00; 18:20; 20:30 (en español); 21:45 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 20:50 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 16:00; 20:30 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:00 (en español).

PEDRO JUAN CABALLERO

*Cinex (Shopping Dubái, Ruta PY05 casi Primero de Marzo), 15:25 (en español).