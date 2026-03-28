Christopher Zahlten retrata en pantalla “Los tesoros escondidos del Paraguay”

El documentalista Christopher Zahlten lleva 13 años casado con una “paraguayita”, como él cariñosamente dice. Así nació su vínculo e interés por la cultura y naturaleza de nuestro país, lo cual se refleja ahora en la serie documental “Los tesoros escondidos del Paraguay”.

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Los dos capítulos, “Paraísos y misterios” dedicado a la región oriental y “En el corazón del gran Chaco”, fueron presentados el jueves en una proyección especial en la residencia de la Embajada de Alemania.

“Me di cuenta que en Europa casi nadie había escuchado acerca de los tesoros escondidos del Paraguay. Tiene tantas cosas que ofrecer y realmente quise comunicar eso al público alemán, que también tiene mucha conexión con Paraguay”, expresó, en una charla con ABC.

Zahlten comentó que le presentó la propuesta al canal franco-alemán Arte, que rápidamente aceptó apoyar el proyecto ya que no contaban casi con documentales acerca de nuestro país. “Usualmente la gente que viene a Sudamérica elige los países que tienen playa y Paraguay tiene muchas más cosas que ofrecer además de las playas. Así que dijeron ‘sí, suena realmente interesante’. Había cosas de las que nunca escucharon, así que recibieron el proyecto con las puertas abiertas”, detalló.

En cuanto a la investigación para estos documentales, Zahlten afirmó que vino a Paraguay varias veces en la última década y siempre tuvo la idea de hacer un documental en nuestro país. “Cada vez que venía, viajábamos un poco para conocer lugares interesantes”, comentó.

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Agregó que sí en uno de sus viajes ya vino con la intención concreta de investigar acerca de la reserva de Mbaracayú, también fue a Pilar y Encarnación. “Luego uní fuerzas con Fabrizio Da Rosa y Tito Cabrera, dos productores paraguayos, con quienes hablamos de lugares interesantes y formamos el proyecto”, señaló.

Cada uno de los dos documentales que conforman la serie “Los tesoros escondidos de Paraguay” tienen 43 minutos de duración y, en la versión internacional, 52 minutos. Zahlten afirma que esto, sumado al acotado presupuesto que tenían, les obligó a establecer un cronograma de rodaje muy preciso de aproximadamente 14 días.

“Apenas llegamos empacamos nuestras cámaras y ya nos fuimos a grabar, de día y de noche. Al final teníamos alrededor de 40 horas de material para cada uno de los documentales, lo cual luego editamos”, sostuvo Zahlten. En este sentido, señaló que fácilmente podrían realizar otros dos documentales con todo el material que consiguieron.

En el proceso de realización del documental también recibieron materiales filmados por otras personas como Thomas y Sabine Vinke, quienes llevan adelante el programa “Paraguay salvaje”. “Nos dieron imágenes muy especiales de uno de los animales más raros jamás vistos que es el Pichiego mayor, que solamente ha sido avistado por unos 20 científicos de todo el mundo”, mencionó.

Zahlten detalló que en los documentales también utilizaron algunas imágenes proveídas por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la represa Itaipú Binacional.

En cuanto al equipo de rodaje, comentó que para el primer documental contó con Philip Flämig, un camarógrafo muy conocido en Alemania y ganador de varios premios, con quien lleva trabajando más de 20 años; además de Tito y Fabrizio, los productores locales.

En la segunda parte, la realizada en el Chaco, no estuvo Fabrizio pero se unió al equipo el Dr. Alberto Esquivel, un biólogo quien también es retratado en el documental y les sirvió de guía por los caminos de la región occidental.

Llegando a lugares desconocidos

Para Zahlten, el principal desafío a la hora de hacer estos documentales fue que no había estado anteriormente en algunos lugares, por lo que no sabía exactamente qué esperar al momento del rodaje.

“Sí tuvimos varias llamadas telefónicas, hicimos mucha investigación con los protagonistas, pero especialmente en el Chaco no sabés qué esperar en cuanto al clima. Afortunadamente, los dioses de Paraguay fueron muy benevolentes con nosotros y tuvimos mayoritariamente un tiempo muy bueno para poder concluir el rodaje”, expresó.

Agregó que “básicamente el clima y no cansarse demasiado” fueron los desafíos, así como los lodosos caminos en el Chaco en los cuales quedaron varados un par de veces, luego de un par de copiosas lluvias.

No obstante, el documentalista afirmó que atesora varias cosas de esta experiencia. “Lo primero es cuan abierta es la gente en Paraguay. Todos nos recibieron con el corazón abierto, fueron muy honestos y no tuvieron miedo de expresar lo que pensaban”, indicó.

En este sentido, dijo que en Alemania hay una atmósfera muy crítica hacia los medios, por lo que a la hora de ser entrevistada la gente piensa mucho en cómo va a ser retratada y hay que preguntar varias veces.

“La gente aquí fue abierta, honesta y muy confiable. Y eso fue genial”, remarcó.

En cuanto a los animales que se muestran en los documentales, como coloridas aves, osos hormigueros, tapires, carpinchos y otros; Zahlten afirmó que además de los archivos proveídos por diferentes fuentes, también tuvieron que levantarse a las 4:30 de la mañana, trabajar con profesionales como Sixto Fernández en Mbarakaju y el Dr. Esquivel, en el Chaco, para lograr retratar a estos ejemplares de la fauna local.

“Se requiere de tiempo, paciencia y también de suerte”, acotó.

Exhibición en Europa y más documentales en puerta

Los documentales están siendo emitidos actualmente por Arte en Alemania, Francia y otros países de habla francesa de la Unión Europea como Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Austria; así como en España, que se emite con subtítulos en español.

Chistopher Zahlten espera que con estos documentales el público se sienta interesado por conocer más de Paraguay, como le ocurrió con sus padres cuando les mostró el material. “Es mucho más que uno de los países más pequeños de Sudamérica. Tiene una historia muy rica, muy sorprendente de la cual podemos aprender mucho. La mezcla de culturas en el Chaco, así como la historia de los guaraníes y los jesuitas me pareció fascinante”, expresó.

En este sentido, afirmó que espera que estas experiencias puedan servir de ejemplo en estos tiempos en que Alemania está viviendo una situación compleja con los migrantes. “Quiero mostrar estos modelos en los que es posible trabajar juntos”, remarcó.

Finalmente, señaló que ya trabaja en otros proyectos de documentales vinculados a nuestro país. “Hay muchas cosas más que me parecen muy interesantes de Paraguay. La última vez que estuve grabé algunas cosas en Guairá, hay muchas cosas vinculadas a la música, la comida, la cultura, a la historia. Así que hay tres o cuatro documentales más que estoy planeando hacer”, concluyó.