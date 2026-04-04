¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana trae a plataformas de streaming las nuevas temporadas de varias series populares como la cruda propuesta animada japonesa Dorohedoro, la acción coreana de Sabuesos o el romance de XO, Kitty, además de nuevas producciones internacionales de cine y televisión.

Series

Dorohedoro, temporada 2 (Netflix)

Llegó la muy esperada segunda temporada del crudo anime basado en el manga del mismo nombre de Q Hayashida, que sigue a un híbrido de humano y caimán con amnesia que intenta recuperar su memoria en un mundo manchado por la violencia y los abusos de la magia.

XO, Kitty, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de este drama romántico juvenil de Estados Unidos sobre una joven mujer que intenta seguir los pasos académicos de su madre y encuentra el amor en su colegio secundario. Protagonizada por Gia Kim, Sang Heon Lee y Choi Min-yeong.

Dear Killer Nannies (Disney+)

Una serie producida por Juan Pablo Escobar, hijo del notorio narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que dramatiza su niñez creciendo en medio del imperio narco de su padre. Con Janer Villarreal, John Leguizamo y Carmen Electra.

Los pecados de Kujo (Netflix)

Una nueva serie japonesa que sigue a un audaz abogado que debe lidiar con un cliente que demuestra ser de una naturaleza sobrenatural. Protagonizan Yuya Yagira y Hokuto Matsumura.

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El agente divino (Netflix)

Una nueva miniserie taiwanesa de acción sobre un guerrero que intenta prevenir una invasión de demonios a la Tierra. Con Ko Kai y Wang Po-Chieh.

Amigos y vecinos, temporada 2 (Apple TV+)

Regresa esta serie estadounidense de suspenso sobre un hombre de negocios en horas bajas que decide robar a sus acaudalados vecinos para mantener su lujoso estilo de vida. Protagonizada por Jon Hamm, Amanda Peet y Olivia Munn.

Rompiendo el hielo (Netflix)

Un drama romántico animado japonés basado en un manga de Kocha Agasawa, en el que una estudiante de secundaria introvertida intenta romper su aislamiento y acercarse a sus compañeros.

Clanes, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie española de suspenso sobre una abogada que se muda a una nueva ciudad y acaba vinculada a los jefes de un notorio clan de crimen organizado. Protagonizan Clara Lago y Tamar Novas.

Si es martes, es asesinato (Disney+)

Una nueva serie española de suspenso y comedia que gira en torno a un grupo de turistas españoles en Lisboa, Portugal, quienes deben resolver el misterio detrás del asesinato de uno de los viajeros. Con Inma Cuesta, Álex García y Ana Wagener.

Sabuesos, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie surcoreana sobre dos jóvenes boxeadores que usan sus habilidades para convertirse en justicieros y pelear contra criminales. Protagonizan Woo Do-hwan y Lee Sang-yi.

Películas

Inthium (Netflix)

Un thriller coreano de acción en el que un agente surcoreano de inteligencia descubre una red de narcotráfico en Rusia y se ve obligado a colaborar con un agente de Corea del Norte. Con Jo In-sung y Park Jung-min, dirigida por Ryoo Seung-wan.

El último gigante (Netflix)

Un drama argentino sobre un joven guía turístico que se reencuentra con su padre, quien lo abandonó cuando era pequeño. Protagonizada por Óscar Martínez y Matías Mayer, dirigida por Marcos Carnevale.

Pizza Movie (Disney+)

Una comedia estadounidense en el que un simple viaje de dos pisos para recibir una pizza se convierte en una odisea surreal para un grupo de jóvenes que acaban de fumar marihuana. Con Gaten Matarazzo y Peyton Elizabeth Lee, dirigida por Nick Kocher y Brian McElhany.

Sobran las palabras (Netflix)

Una comedia dramática italiana en el que la única persona oyente en una familia sorda descubre sus habilidades y pasión por el canto. Protagonizan Sarah Toscano y Serena Rossi bajo la dirección de Luca Ribuoli.