Isidro Pitta marca otro golazo en el Brasileirão

El “Vikingo” Pitta, que venía de anotar un golazo en la fecha pasada contra Flamengo, marcó en el minuto 51 con un salto acrobático y rematando de puntín frente a la portería. Un verdadero golazo que fue ponderado por la prensa brasileña.
Palmeiras, con los paraguayos Gustavo Gómez, Mauricio Prado (titulares) y Ramón Sosa (suplente), ganó de visitante 2-1 a Bahía con goles de John Arias (42’) y Santiago Ramos (88’, en contra). Descontó David Duarte (59’).
Los otros paraguayos:
* Damián Bobadilla (São Paulo) jugó hasta los 77 en la victoria 4-1 sobre Cruzeiro. El arquero Carlos Coronel, estuvo de suplente.
* Walter Clar (Chapecoense) ingresó de suplente, a los 46’, en el empate 1-1 con Vitória.
* Junior Alonso (Atlético Mineiro) está recibiendo tratamiento por una tendinitis en el muslo izquierdo.
* Resultados: Sábado: São Paulo 4-Cruzeiro 1; Coritiba 1- Fluminense 1; Vasco 1-Botafogo 2.
Domingo: Chapecoense 1 -Vitória 1; Atl. Mineiro 2- Atl. Paranaense 1; Flamengo 3-Santos 1; Bahía 1-Palmeiras 2; Corinthians 0-Inter 1; Mirassol 0- Bragantino 1; Gremio-Remo.
* Clasificación: Palmeiras 25 puntos, São Paulo 20, Fluminense 20, Flamengo 17, Bahía 17, Paranaense 16, Coritiba 15, Mineiro 14, Bragantino 14, Botafogo 12, Vasco 12, Internacional 12, Gremio 11, Vitória 11, Santos 10, Corinthians 10, Chapecoense 8, Cruzeiro 7, Mirassol 6, Remo 6.