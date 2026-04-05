Sol de América y Tacuary no se sacan ventaja en el debut en la Intermedia

El elenco visitante fue el encargado de inaugurar el marcador antes de alcanzar el primer cuarto de hora. La acción se gestó cuando Ricardo Britos recibió un pelotazo largo por el sector izquierdo; allí, el atacante sacó provecho de un error de cálculo del experimentado defensor Juan Patiño en su intento por anticipar, ganó la línea de fondo y metió un centro preciso al área chica. El envío encontró un certero cabezazo de Alcides Valdez que venció la pasividad del portero Tulio Schwarz, quien prefirió no salir de su portería y terminó viendo caer su valla.

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Sin embargo, el Danzarín reaccionó y emparejó el encuentro pasando la media hora de partido. La jugada del empate tuvo su origen en un cambio de frente de Jorge Formigli, quien metió un preciso balonazo de izquierda a derecha hacia Pablo Aranda, este dejó a Fabricio Arce con la posibilidad de desbordar por la banda derecha y enviar un centro rasante. En el primer poste, Sergio Bareiro intentó conectar el balón y, aunque no pudo rematar de lleno, terminó firmando una asistencia tácita e inintencional: su movimiento dejó fuera de combate al arquero rival y le dejó servido el tanto a Edgardo Orzuza, quien solo tuvo que empujarla con el arco en blanco.

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Diego Slva y Denis López. Cuarto árbitro: José Franco.

Sol de América (1): Tulio Schwarz; Pablo Aranda, Juan Patiño, Ángel Aguayo y Jorge Formigli; Brahian Fernández, Edgardo Orzusa (65’ Gerardo Kovacs), Marcos Gaona (73’ Fernando Ruiz Díaz) y Fabricio Arce (73’ Gustavo Marecos); Fernando Leguizamón (39’ Jorge González) y Sergio Bareiro. D.T.: Aldo Bobadilla.

Tacuary FBC (1): Favio Marín; Rodrigo González, Alan Bento, Marcelo Riquelme y Rodney Pedrozo; Matías Rodríguez (46’ Fernando Cabrera), Jesús Servín, Pablo Ortellado (64’ Anderson Palacios) y Gustavo De Lira (80’ Sebastián Bedoya); Alcides Valdez y Ricardo Brítos (55’ Junior Pineda). D.T.: Édgar Denis.

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Goles: 13’ Alcides Valdez (T); 35’ Edgardo Orzusa (SA). Amonestados: 23’ Fernando Leguizamón (SA); 16’ Matías Rodríguez, 48’ Fernando Cabrera y 70’ Junior Pineda (T).

Mañana se completa la primera fecha

La ronda inaugural se completa mañana, con un par de duelos, que tendrán lugar en el barrio Vista Alegre y Juan León Mallorquín.

* Mañana, a las 17:00. Fernando de la Mora vs. Encarnación FC, en el estadio Emiliano Ghezzi, en el barrio Vista Alegre. Árbitro: Jonathan González. Asistentes: César Caballero y Lucio García. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

* Mañana, a las 19:30. General Caballero JLM vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio Ka’arendy. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Francisco Ramos y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.