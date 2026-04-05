Sub 17: Paraguay empata 1-1 con Uruguay

En el estadio Carfem de Ypané, Giovanni López marcó con golpe de cabeza en el minuto 25 el gol para la Albirrojita, que venía de perder 1-2 ante Ecuador. Thiago Mora (39’) empató para el cuadro Charrúa.

En el primer cotejo de la jornada, los ecuatorianos empataron 0-0 ante Colombia.

Paraguay tendrá libre en la tercera fecha, que se jugará mañana. Su próximo compromiso será el jueves ante Chile, nuevamente en el Carfem de Ypané.

-Posiciones: Ecuador 4 puntos, Uruguay 2, Chile 1, Colombia 1, Paraguay 1.

-La 3ª fecha (martes 7): 17:00 Ecuador-Uruguay; 20:00 Colombia-Chile. Libre: Paraguay.

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-La 4ª fecha (jueves 9): 17:00 Colombia-Uruguay; 20:00 Chile-Paraguay. Libre: Ecuador.

Goleadas de Brasil y Argentina

Las selecciones de Brasil y Argentina lograron sendas goleadas en la primera fecha del Grupo B, que se diputa en la ciudad de Villeta, estadio del club Ameliano.

* Resultados de la primera fecha del Grupo B: Perú 1-Argentina 4; Brasil 5-Bolivia 0.

Posiciones: Brasil 3 puntos, Argentina 3, Venezuela 0, Perú 0, Bolivia 0.

La 2ª fecha (hoy, lunes 6): 17:00 Bolivia vs. Venezuela; 20:00 Perú vs. Brasil.

Siete plazas al Mundial

El torneo reparte 7 plazas para el Mundial 2026 de Qatar. Los 2 primeros de cada grupo avanzan a semifinales y clasifican directo al Mundial. Los terceros y cuartos se enfrentarán en un cruce, para determinar los que jugarán por el 5° y 7° puesto, y por las 3 últimas plazas al Mundial.