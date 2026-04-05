Fútbol Internacional
05 de abril de 2026 - 22:00

Sub 17: Paraguay empata 1-1 con Uruguay

El delantero paraguayo Giovanni López (d) se escapa de la marca de un zaguero uruguayo.
El delantero paraguayo Giovanni López (d) se escapa de la marca de un zaguero uruguayo. Gentileza

Paraguay empató este domingo 1-1 con Uruguay por la 2ª fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 17, que se disputa en nuestro país, y se complica sus chances de lograr el pase a semifinales y un boleto directo al Mundial 2026 de la categoría, que se jugará en Qatar.

Por ABC Color

En el estadio Carfem de Ypané, Giovanni López marcó con golpe de cabeza en el minuto 25 el gol para la Albirrojita, que venía de perder 1-2 ante Ecuador. Thiago Mora (39’) empató para el cuadro Charrúa.

En el primer cotejo de la jornada, los ecuatorianos empataron 0-0 ante Colombia.

Paraguay tendrá libre en la tercera fecha, que se jugará mañana. Su próximo compromiso será el jueves ante Chile, nuevamente en el Carfem de Ypané.

-Posiciones: Ecuador 4 puntos, Uruguay 2, Chile 1, Colombia 1, Paraguay 1.

-La 3ª fecha (martes 7): 17:00 Ecuador-Uruguay; 20:00 Colombia-Chile. Libre: Paraguay.

-La 4ª fecha (jueves 9): 17:00 Colombia-Uruguay; 20:00 Chile-Paraguay. Libre: Ecuador.

Goleadas de Brasil y Argentina

Las selecciones de Brasil y Argentina lograron sendas goleadas en la primera fecha del Grupo B, que se diputa en la ciudad de Villeta, estadio del club Ameliano.

* Resultados de la primera fecha del Grupo B: Perú 1-Argentina 4; Brasil 5-Bolivia 0.

Posiciones: Brasil 3 puntos, Argentina 3, Venezuela 0, Perú 0, Bolivia 0.

La 2ª fecha (hoy, lunes 6): 17:00 Bolivia vs. Venezuela; 20:00 Perú vs. Brasil.

Siete plazas al Mundial

El torneo reparte 7 plazas para el Mundial 2026 de Qatar. Los 2 primeros de cada grupo avanzan a semifinales y clasifican directo al Mundial. Los terceros y cuartos se enfrentarán en un cruce, para determinar los que jugarán por el 5° y 7° puesto, y por las 3 últimas plazas al Mundial.