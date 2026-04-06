Festival de Cine Iberoamericano presentará en Asunción películas de diez países

Bajo el lema “Una celebración del cine como territorio común”, desde el próximo 30 de abril y hasta el 20 de junio se llevará a cabo el I Festival de Cine Iberoamericano-Asunción 2026, con proyecciones de acceso libre y gratuito.

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Los espacios en los que se llevará a cabo el festival son: el Centro Cultural del Puerto, el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (CCEJS), el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil y el Cine Cañisá.

Natalia Alvarenga, de la Secretaría Nacional de Cultura, afirmó que “esta articulación es fundamental para poder promover público, para poder fomentar la cultura, para poder fomentar el cine iberoamericano”.

También valoró la posibilidad de “dar lugar a tantas historias” y abogó porque se puedan realizar más ediciones, “uniendo a más países, más historias para la ciudadanía”.

Christian Gayoso, director ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), afirmó que este festival se realizará gracias al apoyo de la cooperación internacional.

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“Este festival nace como una plataforma de circulación y de distribución articulada gracias a la cooperación internacional. Ofrece un repertorio muy diverso que va desde el género de ficción, documental, animación, incluso formatos híbridos”, agregó.

Gayoso también destacó que la apertura del festival se hará con el documental paraguayo “Los últimos”, de Sebastián Peña Escobar; que recibió el apoyo del INAP en el primer concurso de fondos y fue el primero en estrenarse.

Manuel Tornato, director de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, remarcó que será “una fiesta de la cultura, del audiovisual” y aseguró que el festival “comienza ahora y va a seguir por muchos más años”.

“La idea es dar a conocer la mejor producción audiovisual de cada país y que sea motivo de encuentro entre productores, directores. Sobre todo que se puedan crear nuevas sinergias con el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo”, añadió.

Cine con una óptica positiva

Los representantes diplomáticos señalaron que la iniciativa de hacer este festival surgió de un grupo de embajadores y celebraron la posibilidad de contribuir a la oferta cultural de Asunción con estas películas.

Juan Pablo Artaza, de la Embajada de Perú, detalló que la selección de los títulos del festival se realizó a partir de una lluvia de ideas entre los representantes de las embajadas y la directora del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, Laura Mesa.

“Justamente lo que queremos hacer es mostrar la variedad de filmes iberoamericanos bajo una óptica positiva, de aprendizaje, especialmente para los niños”, explicó.

Señaló que también a la hora de pensar en la programación para el público adulto, se buscó que las películas puedan transmitir “ideas positivas”.

Marta de Barros Barreto, gestora cultural del Cine Cañisá, destacó la historia de este espacio que comenzó a funcionar como un cine de barrio en 1925 y que aún conserva su pantalla original, así como sus bancos de madera.

“Acá más que una proyección, se experimenta ese sentido del lugar”, añadió. Remarcó la importancia que tuvo en su momento la sala para acercar películas a los vecinos del barrio Trinidad y celebró la posibilidad de ser parte de este festival.

Los horarios de las proyecciones se darán a conocer próximamente, así como el título de la película que cerrará el festival.

La programación del I Festival de Cine Iberoamericano

30 de abril - Centro Cultural del Puerto

“Los últimos” (Paraguay). Dirección: Sebastián Peña Escobar. Documental. 87 min.

8 de mayo - CCEJS

“Siguiente parada, Planeta X” (México). Dirección: Efraín Ortiz. Animación. 14 min.

“Ana y Bruno” (México). Dirección: Carlos Carrera. Animación. 96 min.

“Mudanza” (México). Dirección: Raúl Sebastián Quintanilla. Drama. 80 min.

9 de mayo - CCEJS

“Anina” (Uruguay). Dirección: Alfredo Soderguit. Animación. 78 min.

“Becho, o la extraordinaria aparición de la cumparsita” (Uruguay). Dirección: José Infantozzi. Animación. 71 min.

22 de mayo- CCEJS

“Panamá al Brown: Cuando el puño se abre” (Panamá). Dirección: Carlos Aguilar Navarro. Drama. 62 min.

23 de mayo - Teatro Tom Jobim

“Clara Sola” (Costa Rica). Dirección: Nathalie Álvarez Mesén. Drama. 81 min.

“Tengo sueños eléctricos” (Costa Rica). Dirección: Valentina Maurel. Drama. 120 min.

29 de mayo - Teatro Tom Jobim

“3 al rescate” (República Dominicana). Dirección: Jorge y Luis Morillo. Animación. 80 min.

“Cuarencena” (República Dominicana). Dirección: David Maler. 123 min. Comedia, drama.

30 de mayo - Teatro Tom Jobim

“Santiago” (Brasil). Dirección: Joao Moreira Salles. Documental. 80 min.

“El agente secreto” (Brasil). Dirección: Kleber Mendonça Filho. Thriller. 158 min.

5 de junio- Sede a definir

“Metegol” (Argentina). Dirección: Juan José Campanella. Animación. 104 min.

“El día que me quieras: El viaje de Gardel” (Argentina). Dirección: Matías Mera. Animación. 32 min.

6 de junio - CCEJS

“Denominación de origen” (Chile). Dirección: Tomás Alzamora. Comedia. 86 min.

“Hasta en las mejores familias” (Chile). Dirección: Gustavo Letelier. Comedia, drama. 85 min.

19 de junio - CCEJS

“Ainbo, la guerrera del amazonas” (Perú). Dirección: José Zelada y Richard Claus. Animación. 84 min.

“Deliciosa fruta seca”. (Perú). Dirección: Ana Caridad Sánchez. Drama. 82 min.

20 de junio - Cine Cañisá