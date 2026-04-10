Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria

La organización de los Premios Platino anunció que Guillermo Francella será galardonado con el Premio Platino de Honor, en reconocimiento a su contribución a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano, gracias a su participación en inolvidables títulos del cine y la televisión.

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“Con una trayectoria que se extiende a lo largo de más de cuatro décadas, Guillermo Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina, desarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha situado como una figura central del audiovisual iberoamericano", señaló la organización de los Premios Platino, a través de un comunicado de prensa.

Señaló además que, en el ámbito televisivo, su nombre está asociado a grandes éxitos de la TV argentina como De carne somos, La familia Benvenuto, Brigada cola, Un hermano es un hermano, Naranja y media, Trillizos, Poné a Francella, Durmiendo con mi jefe, Casados con hijos o El hombre de tu vida.

Estos trabajos marcaron no solo una gran conexión con el público, sino también le otorgaron reconocimientos como el Martín Fierro a Mejor Actor de Comedia, que recibió en nueve ocasiones; además del Martín Fierro en cine y series, que recibió en 2024.

Francella también ha tenido importantes éxitos teatrales como Los Productores, El joven Frankenstein, Nuestras Mujeres o Perfectos Desconocidos.

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En la gran pantalla, Francella ha participado de diversas películas como Rudo y Cursi, escrita y dirigida por Carlos Cuarón; y la emblemática El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.

También ha protagonizado: Los Marziano, Corazón de León, Mi obra maestra, El clan, El robo del siglo, Granizo, entre otras producciones.

Recientemente protagonizó la serie argentina El Encargado, que le valió el Premio Platino a la Mejor Interpretación en Miniserie o Teleserie en 2023; así como la película Homo Argentum, de Gastón Duprat y Mariano Cohn, por la que se encuentra nominado en esta edición en la categoría de Mejor Interpretación Masculina.

Entre la comedia y el drama

“A lo largo de su trayectoria, Guillermo Francella ha construido una obra caracterizada por su versatilidad y por su capacidad para transitar con naturalidad entre la comedia y el drama, consolidando una presencia imprescindible en el imaginario audiovisual iberoamericano”, añadió el comunicado de la organización.

El texto agrega además que este Premio Platino de Honor no solo reconoce “una carrera de extraordinaria amplitud y popularidad, sino también la contribución de un intérprete que ha sabido acompañar la evolución de la industria, enriqueciendo con su trabajo el patrimonio cultural común del audiovisual en español”.

La ceremonia de premiación será el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en la Riviera Maya de México.